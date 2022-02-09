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台大山地實驗農場「春之饗宴」　3月中起嬌花動物農特產品齊迎賓

▲台大山地實驗農場「2022年春之饗宴」活動將於3月登場，圖為場內栽植的繡球花。（圖／台大山地實驗農場提供）

▲台大山地實驗農場「2022年春之饗宴」活動將於3月登場，圖為場內栽植的繡球花。（圖／台大山地實驗農場提供）

記者高堂堯／南投報導

春回大地、萬象更新，台大山地實驗農場年度盛事「春之饗宴」將於3月16日起登場，為時超過2周；場方指出，民眾遊園不但有機會巧遇野生動物，也有專員不定時於溫帶花卉區、台灣一葉蘭和早春山野草提供解說服務，還能把順便農場自產農特產、鄰近原鄉商品等帶回家。

場方表示，本次「春之饗宴」主題為「動心時刻」，期間特別活動包括提供高麗菜、蘿美萵苣、有機菠菜等優質自產農特產，供遊客選購；也結合多元傳統文化特色，邀請鄰近原鄉村落到場擺攤，販售原住民、擺夷、手工藝等相關產品，中部區域環境教育場域聯盟的夥伴單位也會一起共襄盛舉。

▲台大山地實驗農場「2022年春之饗宴」活動將於3月登場。（圖／台大山地實驗農場提供）

▲台大山地實驗農場「2022年春之饗宴」活動將於3月登場。（圖／台大山地實驗農場提供）

▲▲▲以上分別為台灣難得一見的鬱金香、台灣一葉蘭、陸蓮。（圖／台大山地實驗農場提供）

▲▲▲以上分別為台灣難得一見的鬱金香、台灣一葉蘭、陸蓮。（圖／台大山地實驗農場提供）

另為鼓勵垃圾減量，民眾只要於農產品展售區購買熱湯，並交付押金100元選用不銹鋼碗盛裝，再自行清洗後歸還，即可退回押金並獲限量小禮物一份，自備環保餐碗者也可獲得；3月16日（星期三）活動開幕日當天，只要穿著動物圖案衣服到場，可於服務台旁領取限量的空氣淨化小盆栽，每人限領1盆。

▲台大山地實驗農場自產的有機菠菜，口感清脆又新鮮。（圖／台大山地實驗農場提供）

▲台大山地實驗農場自產的有機菠菜，口感清脆又新鮮。（圖／台大山地實驗農場提供）

場方說明，本活動自3月16日延續至31日，共16日，採付費、免預約方式入場，活動期間若需住宿，最慢請於來場前一週完成預約，可免收入場與停車費；入場時間為每天上午8時30分至下午15時00分止（離場時間為下午16時50分），可搭乘南投客運「臺中─埔里」線於埔里站下車，轉乘「埔里─翠峰」線於梅峰站下車，班次詳情以南投客運官網公告為主。

為維護場內遊憩品質，場方籲請到場民眾依工作人員指示停車：9人座以下車輛可於梅峰本場或台14甲線15.5公里處停車，10人座以上中大型車輛請至台14甲線17.5公里處停車；2月21日可先至「臺大山地農場」Youtube頻道觀看活動介紹影片，同日開始受理門口下客預約（049-2801810），最遲請於到場前一天中午前完成預約，更多詳情請上農場官網（https://mf.ntu.edu.tw）查詢。

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