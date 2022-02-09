索馬利蘭外長向蔡英文招商　歡迎台企到索國「投資石油、天然氣」

▲總統蔡英文接見索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日接見索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）等多位部長級的官員。瑞格薩在致詞時說，索馬利蘭在石油、天然氣、煤炭上有很多外國投資的潛力，他強調，索馬利蘭政府歡迎台灣大型企業到索馬利蘭進行貿易跟投資互動。

瑞格薩表示，索馬利蘭跟台灣共享許多價值跟原則，包括政治跟民主治理，還有自由市場的經濟，以及對於基本人權尊重，還有政府透明公開體系、言論自由，而雙邊關係也特別具有歷史意義，分別是非洲、亞洲民主指標。

瑞格薩說，兩國關係非常重要，亞洲、非洲都是民主燈塔，索馬利蘭是主權國家，依照國際法有權跟其他國家建立友好的關係，任何試圖阻止我們夥伴關係，威脅的措施都冒犯了國際秩序原則跟常規，更無助於推展區域跟全世界需要的和平與穩定安全。

他認為，這次索馬利蘭高層級訪團行程，不但有象徵性，更是印證我們有共同決心提升兩國之間的友誼跟合作關係，希望可以創造更多的利益。

對於台灣，瑞格薩說，這座島嶼有非常先進的高科技產業，欣欣向榮的經濟跟多元文化，台灣的科技進展提供許多機會，讓索馬利蘭的基礎設施網絡，可以跟區域與國際貿易體系來連結。

在索馬利蘭潛力方面，瑞格薩說，特別是貿易與投資領域，希望雙方可以繼續深化合作，創造更多的雙邊利益，他非常鼓勵可以帶動台灣到非洲貿易跟投資，相信台灣提升對於非洲出口，索馬利蘭可以創造更多年輕人工作機會，雙方都可以從中獲益。

他還向蔡英文說，索馬利蘭有巨大經濟潛力，也有很好投資機會，強調索馬利蘭傳統的經濟領域有出口潛能，可以進一步投資發展，讓他們更有競爭力，可以鼓勵更多企業家精神與創新。

瑞格薩指出，索馬利蘭在石油、天然氣跟煤炭上，有很多外國投資的潛力，過去幾年做了許多地質勘查跟資料搜集，這些調查顯示他們在境內跟離岸的地區有許多石油資源；同時，他們也希望帶動觀光產業，尤其跟大自然相關的觀光，可以探索古老洞穴、美麗海灘跟山景。

瑞格薩表示，希望鼓勵最大化索馬利蘭貿易跟投資潛力，不是仰賴其他國家援助，索馬利蘭有許多經濟潛能，許多國家已經發現這一點，「我國政府歡迎台灣大型企業到索馬利蘭進行貿易跟投資互動」。