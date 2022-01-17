台北男猝死超商用餐區　拿到「愛心泡麵」還未沖泡就身亡

▲台北市松山區一名街友猝死在超商內，來不及沖泡顧客送上的「愛心泡麵」。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柯沛辰、黃彥傑、張君豪／台北報導

台北市松山區67歲胡姓男子16日下午被發現陳屍在超商內，當時胡男長時間低頭坐在用餐區座位，經顧客、店員關心無反應，才發現已明顯死亡。據悉，胡男是街友，中午才在店內收到顧客給予的「愛心泡麵」，怎料還未來得及沖泡、享用，就不幸猝死在店內。

北市警消16日下午2點40分接獲報案，指松山區八德路四段一間超商有男子陳屍，立即派員到場處理，卻發現胡男已明顯死亡，且現場初步研判無打鬥跡象。

店家向警方表示，死者經常出現是附近街友，平日晚上會在超商過夜，通常待到隔天早上離開，但這次相當反常，直到案發當天中午仍未離去。

當時店內顧客看到此情此景，還特別買了一碗泡麵請胡男吃，但胡男並未沖泡，只是掀開泡麵杯蓋、把麵放在一旁，隨即繼續靠著椅背低頭休息。直到下午，有顧客察覺胡男許久沒有動靜，主動請店員上前關心，才發現男街友猝死在座位上，已無呼吸心跳。

起初胡男身上並無任何身分證件，也未做實聯制，直到警方採集指紋、調閱監視器，進行身分比對，才確認死者是67歲胡姓男子，並循線聯繫家屬。

根據《中央社》報導，家屬透露，胡男單身，且長年在外流浪，未與家裡聯繫，所以不清楚胡男生活及身體狀況。目前全案已報請台北地檢署檢察官相驗，後續也將進一步釐清確切死因。

▼店家透露，死者是附近街友，平日會在超商過夜，但通常隔天一早就會離開。（圖／記者黃彥傑攝）