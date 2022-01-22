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客運司機「連上33天班」過勞變植物人　兒女怒告！公司判賠1369萬

▲▼松山機場客運,國光,亞通。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞通客運被判賠1位過勞中風成植物人的司機1369萬元。圖右為亞通行駛其他路線巴士。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

桃園機場亞通客運交通車1位陳姓司機，2018年載客時突然腦中風，就醫變成植物人至今，他的子女主張父親長期加班過勞，告亞通公司求償共3385萬餘元。亞通指陳男有高血壓及菸癮才是中風主因，台北地院查明陳男事發前4個月多次連續上班，日數最長為33天，確實長期超時工作，判客運公司應賠陳男和子女共1369萬餘元，可上訴。

判決指出，陳男從2011年9月起任職亞通公司，上班日每天清晨4時到班，開交通車往返桃園機場與台北，供各航空公司員工通勤及旅客接駁，2018年9月13日上午11時許，陳男載客途經北市善導寺捷運站旁，右半邊身體癱瘓且說不出話，送醫急救發現腦幹出血性中風，保住了性命，但變成植物人至今。

陳男一雙兒女主張父親上班早出晚歸，單日工作往往超過14小時，出事前1個月內加班逾100小時，發病前4個月內平均每月加班也高於80小時，父親是因長期超時工作過勞而中風，勞保局也核發144萬元職業災害補助。

陳男兒女認為亞通公司避談補償、以致勞資爭議調解破局，並提出同年5、6月排班紀錄，佐證父親連續33天上班、未適當休息，目前已被認定永久失能、須終身看護，但勞保投保薪資遭亞通短報，所以要求亞通賠償父親職災補償差額、醫藥費、喪失勞動能力損失和一家3口精神慰撫共3385萬餘元。

亞通公司否認讓陳男超時上班，宣稱陳男事發前4個月內加班總數為68小時，都沒達到促發腦血管及心臟疾病的參考標準，且趟次之間有休息。亞通公司指陳男長期罹患高血壓與高血脂卻不治療，且菸癮很大、每天超過1包菸，這才是中風原因而非過勞。

亞通還宣稱陳男持續重度昏迷，免疫力低弱，「存活年限比平常人之平均餘命為短」，不應依正常男性標準計算餘命，加上沒自我注意健康狀況、也有過失責任，請求免賠。

法官查出陳男在事發前4個月內，多次連續上班，從8天、12天、15天到最長33天都有，且每趟車程結束，還要加油、清潔車內與檢查機件，並非完整休息，據此認定，陳男因長期密集超時工作而引發中風、屬於職災，亞通本件也因違反《勞基法》被裁罰。

法官依陳男事發時56歲及事發前月薪平均6萬5000元為準，計算餘命為11.2年，考量陳男兒女在事發時都未滿20歲，扣除已領傷病給付24萬餘元及亞通公司被執行的213萬餘元，再扣除陳男不注意健康應自負20%過失責任，判亞通應賠陳男一家3口共1369萬餘元，可上訴。

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