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專家曝：新變種病毒恐已出現！　Omicron次變異株BA.2入侵60國

▲▼新冠。（圖／路透）

▲Omicron傳播比Delta快，專家推測新變種病毒可能已在世界各地出現。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電

去年11月發現COVID-19變異株Omicron以來，全球又陸續檢測到多種次變異株，其中BA.2已經在包括巴西近60個國家被發現，它的傳染力更強，引起科學界高度關注。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）於2月初發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron第1批次變異株BA.2病例，里約2例，聖卡塔里納州（Santa Catarina）1例。

巴西衛生部報告則稱已收到7例次變異株BA.2病例通知，包括聖保羅州的另外3例和里約的1例。

克魯茲基金會研究人員希奎拉（Marilda Siqueira）表示，次變異株BA.2在巴西剛發現，研究檢體不多，所以還無法得出有關病毒在當地流行的結論。

根據現有數據，丹麥感染BA.2的患者占所有COVID-19新增病例的60%以上，當地專家指出，其他國家也有此可能，但疫苗接種率高的國家將能避免新一波的住院潮，也不會使全球的疫情拖長太久。

巴西病毒學會（SBV）主席方塞卡（Flávio Fonseca）表示，由於Omicron是一種比Delta傳染力更強的變異株，研究人員已經推測新的變種可能在世界各地產生。

方塞卡指出，與之前的SARS-CoV-2病毒株相比，感染Omicron已被證明具有較低的重病和死亡風險；BA.2可能不會是最後一個變種，其他變種將會出現，重要的是保持基因組監測，觀察新變種會帶給全球怎樣的風險。

儘管如此，高傳播率導致住院人數顯著增加，對巴西醫療系統產生影響。目前巴西有至少8個州以及聯邦特區巴西利亞的加護病房床位使用率超過80%。

希奎拉說，Omicron和BA.2引起的感染症狀一樣，但需要更多的時間進行評估；還有新變種病毒對疫苗有效性的衝擊也是研究人員關注的問題。

希奎拉表示，疫苗提供的保護減少住院率，如果不接種疫苗，以Omicron的傳播速度，導致住院和死亡人數會更高。

到目前為止，疫苗在預防疾病惡化和死亡方面仍然有效，特別是對於完整接種2劑和追加劑的人。儘管如此，各大藥廠仍致力於開發針對Omicron的特定配方的疫苗。

巴西聖保羅大學（USP）熱帶醫學研究所病毒學家李威（José Eduardo Levi）指出，新型冠狀病毒的自然感染賦予身體一定的免疫力，但隨著時間過去，免疫力往往會降低。換句話說，即使所有人都感染Omicron，6個月後這些人可能再次感染。

李威解釋說，現在需要進一步研究感染Omicron的人是否會感染次變異株BA.2，因為Omicron和BA.2非常不同，因此交叉免疫反應可能沒有研究人員期望發生的保護那麼有效。

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