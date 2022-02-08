館長拒退預售錶「告輸買家」！30字回應神反轉　網驚：太無情了

▲館長因拒絕消費者退貨挨告。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者閔文昱、林冠吟／綜合報導

「館長」陳之漢因為拒絕方姓男子退貨一只要價7980元的計時手錶，甚至還在直播中嗆消費者，「反正我一個月法務給很多錢，不去白不去！就算輸都沒有關係，就是要讓你跑法院！我先跟你講，跑一個法院至少8個月，我們就慢慢玩！」遭到對方一狀告上法院，而判決結果則是館長須返還方男7980元。對此，他也在臉書發文回應了。

館長8日晚間在臉書發文表示，「謝謝新聞幫忙打廣告，就是不給你退之預購錶，一年一度三代錶，即將開賣。」許多網友看了則紛紛笑回，「阿館果然是煎（奸）商，這下錶要熱賣了」、「方先生用心良苦打廣告」、「你真的是太無情了，哭啊又工商」、「工商巨魔」、「那個提告的人傻傻的，鬧到新聞版面，幫館長省下多少廣告宣傳費」。

▲方姓男子先前曾在館長的購物網頁上預購手錶，後來因不滿館長在直播上怒嗆粉絲，怒要求退費。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

據了解，方姓男子去年1月在館長所經營的惡名昭彰購物網站中，預訂了一只要價7980元的計時手錶，事後因不滿館長在直播影片中痛罵粉絲和消費者，並表明「預購堅決不退貨」，讓方男當下氣得立即向客服退貨，但遭到拒絕，惡名昭彰網站也在8月19日將方男所預購的手錶寄到方男手上。

方男事後向館長求償4萬7880元。三重簡易庭審理後認定，方男在去年8月20日解約，惡名昭彰公司依法須在收到解約通知隔天起15日內，向方男收回商品，但館長方在接獲解約通知後，卻始終不予理會，不能以手錶還在方男手上而拒絕退款，因此判惡名昭彰公司須退還方男7980元。全案仍可上訴。

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