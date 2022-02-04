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館長讚國軍裝備「有感升級」　于北辰神回：因為蔡英文不懂國軍

▲▼對於總統蔡英文任內國軍的軍備有感提升，于北辰表示，因為蔡英文不懂國軍。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

 ▲對於總統蔡英文任內國軍的軍備有感提升，于北辰表示，因為蔡英文不懂國軍。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

退役少將于北辰宣布退出國民黨後，與館長合體直播，談到了總統蔡英文任內，改革了過去的土法煉鋼，裝備有感提升，讓基層的阿兵哥在執行訓練任務時，不僅更加便捷有效率，也減少了非必要受傷的機率。對此于北辰就神回一句，因為蔡英文不懂國軍。

館長表示，國軍最有感的改制，就是發生在蔡英文任內，不論是軍人宿舍的改造、或是軍備品質的提升都是如此，而且他也很期待陸軍可以引進最新式的戰車。

于北辰補充，民國112年（2023年）M1A2戰車第一個營會引進台灣。

▲於金門海邊進行實彈射擊的M41A3戰車群，透過空拍與截圖而呈現雄壯樣態。（圖／ROC Army）

▲M41系列堪稱是二戰博物館等級的坦克，讓美國人感到相當不可思議。（圖／ROC Army）

館長說，民國90年（2001年）他在做海軍陸戰隊鑑測的時候，當時陸戰隊的裝甲都是從陸軍淘汰的，有美國人看到這些裝備都覺得很不可思議，那些裝備都可以當他祖父了，居然還可以動，以為來到二戰博物館。

于北辰補充，這些裝備大概是「華克猛犬」M41A1。

館長接著說，因為美軍不斷的換裝，在波斯灣戰爭的時候就已經在穿戰術背心了，國軍還在掛S腰帶，然後彈袋還要夾在「懶蛋」沒辦法彎腰，後來與蔡英文一起參觀陸戰隊的裝備展示，戰術頭盔、護膝、戰術背心，連喝水都用吸管。

▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

▲以吳怡農當兵的照片為例，可以發現國軍裝備已經明顯升級。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

于北辰對此表示，蔡英文為什麼會支持國軍？因為蔡英文不懂國軍，以前的總統都是男生都當過兵，但是她沒當過兵，男總統大概會覺得「我以前也穿過啦！沒什麼啦！」

于北辰接著說，蔡英文是女生沒當過兵，因為她不懂所以她會懷疑，「這麼爛的裝備可以打仗嗎？」男總統會覺得，從阿公就戴到現在，算是一種傳承，「傳承個頭啦！要換新的啦！」蔡英文是總統，她說要換，國防部長當然就要編預算換新的。

于北辰強調，他等M1A2T等了多久？從他還是上尉連長的時候，等到少將旅長，都沒來！每年都說明年就要來，從三條槓等到一顆星！

▲▼蔡英文昨校閱佳冬戰備跑道起降時，飛行人員拿出我軍監控共機畫面向她說明。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲于北辰認為，政府願意投資軍備，就表示政府想要保衛國家。（圖／翻攝自總統府Flickr）

于北辰說，買一輛戰車不像買一輛轎車，都是很貴的，需要花到上億元的，政府願意投資軍備，這表示政府想要保衛國家，那些說「中國人不打中國人的」的軍人，就是在騙軍餉！

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