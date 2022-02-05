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如何徒手打敗「球棒隊」？　館長教學曝重點：槓桿原理

▲▼館長教學如何打倒「撿到甩棒」的對手。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長教學如何徒手打敗持棍棒的對手。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導 

台灣社會近期「球棒隊」的鬥毆事件頻傳，讓許多民眾開始設設想，萬一自己遇到類似情況，手邊又沒有任何器械可以自保時，該如何面對？其實熟練軍事格鬥的館長陳之漢，就曾經教學過如何徒手面對棍棒的攻擊，首先要掌握的一個重點就在於「槓桿原理」。

館長表示，面對持棍棒的對手，首先不能產生恐懼，產生恐懼就沒有動能，身體緊張速度就變慢，就變成一個活靶，即使對方即將持棍棒施暴，也一定要眼睛盯著對方，雙腳呈一前一後站姿，以便身體可以做出各種反應

館長說，此時心裡只有一個想法「我要把你打倒」，雙手舉起護住自己的門面，隨時保護自己的頭部、肋骨、腹部等要害，一旦對手出棍揮擊，就會露出空檔，反擊對方的顏面。

▲▼館長教學如何徒手打敗持棍棒的對手。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長強調最重要的觀念，就是要保護自己的要害，以及縮短與對手的距離。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

館長強調一個觀念，對手持棍「絕對不能把距離拉遠」因為施力臂越長打人越痛，施力臂越短打人越不痛，絕對不能跑走因為「背向敵人就是死」，只要面向敵人，一瞬間就可以侵入對方的空檔，進而做出反擊。

當完成基本的保護與反擊之後，後續還可以給對手施加固定技壓制，甚至必要時還可以給對手致命一擊。

館長也補充，這樣的格鬥招式，不適用持刀的對手，除非有強大的心理素質與熟練的格鬥技術，但是一般人只要反覆練習，即使面對棍棒也很難被擊倒， 「館長只能教動作，無法給一顆獅子心」還是必須不斷練習，「外表像個男人，內心更要像個男人」。

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