于北辰坦言「96台海危機」很害怕：害怕台灣失去民主人權的生活

▲于北辰在館長的訪談中，還原1996年台海危機時，在北竿的心境。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

退役少將于北辰宣布退出國民黨後，與館長合體直播，並且談到了在影集《國際橋牌社》當中客串一角，演技相當傳神。對此于北辰還原當時的心境坦言，當年1996台海危機時其實很害怕，害怕台灣失去民主、自由、人權的生活，在戲中其實不是演技，他只是還原當初的歷史。

于北辰表示，1996年他在馬祖北竿只是個上尉小官，他負責的工作是在兵棋台上排兵棋，那時候的參謀長正在飆罵隔壁營的營長，當參謀長罵出一句「不要亂動！」他就不敢動，參謀長看到他都不動才說，「不是講你！」

▲于北辰1996年的時候，只是個負責排兵棋的上尉小官。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



于北辰坦言，其實最害怕的不是長官很兇，真正害怕的是守不住，萬一96台海危機，外島準備的不夠好、守不住，在台灣的親人怎麼辦？享受這麼多年的自由、民主、人權的生活，會不會一夕之間就消失。

于北辰說，《國際橋牌社》跟他說演得很好，但他說他沒有演，他只是還原現場，把當年的心情透過攝影機告訴大家。

于北辰強調，自己並不偉大，當年在北竿前線的每一個人都比他偉大，尤其是那些在第一線拿著槍、頂著寒風看著高登海邊的阿兵哥，雖然不知道他們叫什麼名字，但是台灣的自由民主能夠活下來，都少不了他們的貢獻。