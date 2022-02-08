館長出事了！預購退貨不成被嗆「就要你跑法院」　粉絲怒告勝訴

▲方姓男子先前曾在館長的購物網頁上預購手錶，後來因不滿館長在直播上怒嗆粉絲，怒要求退費。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林冠吟／新北報導

館長又出事了！方姓男子去年1月在館長所經營的惡名昭彰購物網站中，預購一只要價7980元的計時手錶，但方男不滿館長在直播中辱罵粉絲和消費者，堅稱預購不退貨更直言「反正我一個月法務給很多錢，不去白不去！就算輸都沒有關係，就是要讓你跑法院！我先跟你講，跑一個法院至少8個月，我們就慢慢玩！」，讓他怒對館長求償4.7萬餘元。三重簡易庭審理後，判館長需退還方男7980元。

方姓男子去年1月在館長所經營的惡名昭彰購物網站中，預訂了一只要價7980元的計時手錶，原定在去年8月25日前到貨，不料方男因不滿館長6月在直播影片中，痛罵粉絲和消費者並表明「預購堅決不退貨」，「不高興可以不要買我的電商商品，看要退讚、退訂隨便你」，讓方男當下氣得立即向客服退貨。但客服表示，由於方男的訂單為預購商品與客製化商品，依據預購規章，禁止消費者退貨而拒絕退貨。

方男事後向消保官申訴，雙方歷經多次協調，仍無法達成協議，惡名昭彰網站也在8月19日將方男所預購的手錶寄到方男手上，讓方男氣得再度向客服人員要求退貨。

方男主張，所謂客製化商品，也僅是依照網頁提供的7種顏色與2種款式做選擇，並無任何客製化服務，認為不屬於消保法所規範範圍，加上館長先前還在直播中怒嗆消費者，「反正我一個月法務給很多錢，不去白不去！就算輸都沒有關係，就是要讓你跑法院！我先跟你講，跑一個法院至少8個月，我們就慢慢玩！」，顯然是想讓消費者知難而退，故意讓消費者花時間、花律師費、跑法院，跑完才肯退錢，怒向館長要求退款，以及5倍的懲罰性賠償39900元，合計求償47880元。

三重簡易庭審理後認定，該起消費糾紛為「通訊交易」，消費者在無法詳細判斷或思考之情形下，因而購買不合意或不需要之商品，為衡平消費者在購買前無法獲得足夠的資料或時間加以選擇，因此消費者在收受商品後有7日的猶豫期，消費者可在該段時間內退回商品，或以書面方式通知解約，無須說明理由與負擔忍和費用和對價。

法官指出，方男在去年8月20日解約，惡名昭彰公司依法須在收到解約通知隔天起15日內，向方男收回商品，但館長方在接獲解約通知後，卻始終不予理會，不能以手錶還在方男手上而拒絕退款，因此判惡名昭彰公司須退還方男7980元。全案仍可上訴。

此外，方男主張館長身為公眾人物，卻在直播影片上態度惡劣、怒嗆消費者一事。法官則指出，館長只是打算對於方男申請退款事宜，以民事訴訟方式來處理退款爭議，不足以證明館長故意讓方男因為購買手錶而受有損害，因此認定方男請求無據。