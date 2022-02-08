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社會 社會焦點 保障人權

兒臉遭同學撞傷母求償99萬　「怎麼算出來的」無法舉證吞敗

▲▼學生,學童,男童,放學。（示意圖／pixabay）

▲國小男童遭學弟撞傷下巴，母親提告求償為兒子討公道。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1位少年4年前讀國小時，在教室外走廊遭1名跟同學嬉鬧的郭姓學弟撞傷下巴，少年母親提告為兒子討公道，要求校方與郭童父母連帶賠償99萬元，包括請看護與做醫美除疤費用，卻提不出診斷證明等依據，台北地院審理時，屢次解說並催促少年母親舉證都無解，加上郭童也撞傷自己眼睛，法官認定僅為過失碰撞，判少年和母親全部敗訴。

本案少年目前就讀高中，事情發生在2018年1月24日中午12時許，當時就讀國小六年級的少年在教室外走廊，被正跟同學奔跑嬉鬧的五年級學弟郭童撞上，郭童佩戴的眼鏡刮傷自己左眼眶和少年下巴，雙雙被送醫急救，幸無大礙。

少年母親事後認為兒子遭欺負，向郭童及父母求償20萬元外加律師費用，校方居中協調一年半仍破局，少年母親認為校方疏忽校園安全，更與郭童父母共謀規避責任，2020年1月22日提告對校方與郭童及父母連帶求償99萬元，包含身體與精神損害。

校方抗辯此事僅為學童玩耍造成的意外，校方已立刻送醫、代墊急診費用，也馬上通知家長，並持續關心少年傷勢縫合與後續復原狀況、協助雙方家長調解，少年與母親不該向校方索賠。

郭童父母承認自己小孩有錯、絕非故意，願賠少年2萬元，也先拿5000元給少年母親，但少年母親拒絕和解，提告高額求償卻欠缺依據，包括要求支付顯無必要的看護費用，他們認為少年下巴傷勢可以治癒，身體與精神痛苦應該不大，請求免賠。

法官審理遇到最大的障礙，是少年母親不諳法律又沒委任律師，以致本案曾因提告不符法定程序而被駁回，少年母親抗告，高院認為原告已表明求償99萬元、原因是在學校被無辜撞破臉、被告包括郭童及其父母與校方，發回更審再給少年母親一次機會。

不過少年母親依舊含糊籠統，法官開庭直接當面想問清楚，包括求償金額怎麼算出來的，校方缺失有哪些、少年傷勢有無診斷證明等，少年母親都說有待補充，法官勸她若不懂如何打官司，應諮詢法律專業人士，少年母親充耳不聞，僅堅持「我跟我兒子精神痛苦59萬元，財產損害大概40萬元」。

法官認為郭童若故意撞傷少年，不可能用自己戴著眼鏡的左眼去撞少年下巴，應該僅是過失碰撞造成，加上少年母親經多次當庭解說，仍無法完成舉證，只能判她和兒子全部敗訴，可上訴。

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