斷牙又腦震盪！騎士控違停害撞求償313萬　法官要他自負6成責任

▲屏東一名騎士控71歲老翁違停小貨車害追撞全身傷，求償313萬。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東縣一名71歲劉姓老翁駕駛小貨車停放馬路邊，造成41歲李姓騎士閃避不及從後方追撞，騎士多顆牙齒被撞斷、全身多處擦挫傷，還有腦震盪等現象，李男向提出因事故後患創傷後壓力症候群合併憂鬱症，工作與生活嚴重受影響，以及醫療費、後續照護等支出，向劉姓老翁索賠313萬多元，屏東地院審理雙方情況後，判劉翁只需負4成肇責，賠李男71萬。

李姓男子於2019年3月14日晚間近7點騎機車行經屏東縣某道路，因閃避不及撞上劉姓老翁停放於同側路邊的小貨車車尾，李男當場人車噴飛倒地，包含門牙在內的好幾顆牙齒都被撞斷，全身多處受傷，還診斷出腦震盪。李男事後提告劉男違停害撞，以需要植牙、專人看護、復健回診、影響工作能力、罹患創傷後壓力症候群、身心靈皆受創為由，向劉男求償313萬多元。

屏東地方法院審理李男的各細項支出與賠償，認為金額過高，且車禍鑑定報告指出當時劉男雖將車停放在路邊，但道路寬度足以通行、天色雖晚但路邊照明足夠，李男未注意車前狀況為肇事主因，須負6成肇責，而劉男違停為次因，負4成肇責，判劉男須賠71萬3556元，其餘之訴駁回，全案可上訴。