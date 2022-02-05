蘋果認MacBook Pro螢幕過熱災情　官方「5招解決法」看這裡

▲蘋果承認MacBook Pro螢幕有過熱災情。（示意圖／取自9to5Mac）

記者高兆麟／綜合報導

根據蘋果公布的最新的支援文件，其中對包括2021年款使用Liquid Retina XDR的14、16吋螢幕MacBook Pro，以及蘋果Pro Display XDR發出警示，在螢幕溫度過高時，會導致亮度下降，無法達到標準值，換句話說，螢幕亮度會受到限制。

根據蘋果支援文件指出，2021年款MacBook Pro或是Pro Display XDR螢幕的控制中心或是上方工具欄中，如果跳出「螢幕驚嘆號警示」、「注意警示」符號時，代表螢幕正處於低功耗狀態，只能使用有限的亮度，不能將螢幕調到最亮。

蘋果表示，出現這種狀況時，主要代表房間或MacBook Pro、Pro Display XDR附近的溫度過高，或者是長時間使用螢幕播放高亮度的內容。

蘋果官方也提出五招來解決螢幕過熱問題，包括：

1.降低環境溫度。

2.關閉或隱藏任何包含 HDR 內容的視窗。

3.在配備 Liquid Retina XDR 顯示器的 MacBook Pro 上，停止會造成大量消耗系統資源的應用程式。

4.除非當前的工作流程需要，否則建議改回預設 Apple XDR Display 或 Pro Display XDR 參考模式（Reference mode）。

5.先讓Mac進入睡眠狀態。讓螢幕冷卻5-10分鐘降低溫度，再按鍵盤上的任意鍵喚醒Mac。

蘋果在支援文件中也強調，若環境溫度小於攝氏25度，但MacBook Pro或Pro Display XDR螢幕仍出現警示符號，則建議聯繫蘋果授權維修機構來進行檢修。