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藍思預告全年淨利大減5成！原因之一竟是「共同富裕」導致

▲▼藍思科技。（圖／CFP）

▲藍思科技。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸手機玻璃製造廠藍思科技日前發表2021年度業績預告，預計2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降59%至51%。對於淨利大減的原因，除了限電、缺料以及新產品研發及外，藍思科技特別提到，公司積極響應「共同富裕」倡議，提高了基層員工薪資標準，導致人力成本有所增加。

藍思科技在業績預告中列出了多項公司經營面臨的困難和問題，第一項是「限電」，藍思科技表示，對公司訂單的生產交付、經營調度造成了一定影響，湖南各園區、泰州園區、東莞園區因限電導致部分工廠被迫臨時停產，既定生產、交付節奏被擾亂，員工流失，造成良率波動、成本上升，無法按照原計劃及時完成生產、交付任務。

第二項是「共同富裕」，藍思科技指出，公司積極響應國家「共同富裕」倡議，從 2021 年 9 月 1 日起提高了基層員工的薪資標準，人力成本有所增加。另外，限電、停產使得員工流動性增加，公司管理成本和人力成本額外增加。

▲▼藍思科技。（圖／CFP）

第三項是「泰州廠的交割」，藍思科技提到，隨著公司完成對泰州園區資產交割，公司金屬業務實力得到極大增強，泰州園區持續推進自動化升級改造、管理融合與改革、控制材料成本、提高自製物料供應比例，大幅提高了金屬業務市場份額，通過建立研發與綜試，深化與大客戶戰略合作並提升研發能力，對提前深度參與客戶新項目開發具有重要意義。

園區還投入資金新建員工食堂、文體娛樂設施、優化宿舍條件，全面開展企業文化建設，以穩定員工、增強團隊凝聚力。但與此同時，泰州園區人力結構中的直招比例較低，配合客戶新立項的研發項目較多，人力成本、研發費用上升，影響了盈利水平。

第四項是「黃花、湘潭新園區投入運營」，藍思科技表示，公司年內新增黃花、湘潭兩大新園區投入運營，新工廠、新產線、新團隊等需要經過一段時間磨合，前期運營成本較高，且產品結構以新產品為主，研發投入較高，招募員工費用及人力成本增加，因此短期內尚未產生效益。

▼大陸國家主席習近平提出「共同富裕」倡議後，各企業都快速響應。（圖／CFP）

▲▼大陸國家主席習近平出席4月27日一帶一路峰會閉幕會議。（圖／CFP）

第五項是「客戶對新產品研發需求旺盛」，藍思科技指出，公司下遊客戶對新領域、新技術、新產品的研發需求旺盛，公司與手錶、VR、AR 等智能穿戴類新產品，中控屏、B 柱、新型汽車玻璃等汽車類新產品，智能手機中框等各類金屬合金產品相關的研發項目、研發支出大幅增加，對短期內經營業績造成了一定影響。

第六項是「缺料」，藍思科技提到，新冠疫情和全球雙碳政策導致工業品原材料供應短缺、價格大幅上漲，使得公司採購成本上升，對盈利造成負面影響。同時，新冠疫情導致晶片、半導體供需矛盾逐漸加劇，使得公司部分客戶出貨不及預期。

第七項是「疫情捲土重來」，藍思科技表示，由於新冠疫情捲土重來，下半年以越南園區為典型的境外業務持續受到影響，物流受阻、供應鏈疫情防控等因素影響了訂單的生產和交付。

藍思科技強調，基於年內疫情趨於緩和，以及供應鏈瓶頸改善預期，抓住終端市場需求復甦的有利時機，深入挖掘消費電子、新能源汽車、光伏新能源三大賽道新機遇，增加新的戰略合作客戶，擴大市場份額，推動已開發的各類新產品、新技術轉向量產，優化公司產品結構，園區整合，爭取大幅提高智能終端整機組裝業務量。

▲▼藍思科技。（圖／CFP）

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