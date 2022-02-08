為加入CPTPP開放福食？　郝龍斌批放棄談判籌碼：我們無條件投降了

▲前台北市長郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院8日宣布「日本食品輸入管制措施」，2月底福島5縣食品進口將解禁。前台北市長郝龍斌批評，2018公投結果及最近的民意調查都顯示民眾不支持解禁，而且如果是為了加入CPTPP開放，那談判也應該要有籌碼，「我們把核災食品進口當作是加入CPTPP的條件的話，我們是無條件投降了」。

郝龍斌回顧，2018年他做為領銜人所推動並通過的「維持禁止福食」公投案，他表示，「我想在2018的公投結果是779萬對223萬，是壓倒性的民意，就最新的民意來講，美麗島在去年12月也做過對核災區食品進口的民意調查，結果反對核災食品進口有58%，不反對的只有33%」。

郝龍斌據此認為，即便是現在「一般民眾還是對日本核災地區食品進口是非常恐懼的」、「民進黨講說沒有風險的顧慮，這是政府沒有風險的顧慮，民眾還是有風險的顧慮」。

針對行政院公布的調查報告，郝龍斌質疑，台灣做了18萬份的調查，發覺都沒有輻射劑量的存在，「現在應該還沒有核災食品進口」，所以這18萬的調查，還需要了解是不是有核災地區、福島五縣市食品進口的資料在裡面。如果有，就是它沒有經過民眾的同意就已經進口了核災食品；如果沒有，那這項調查沒有任何意義。

針對解禁福食有助於加入CPTPP的說法，郝龍斌批評，「其實我覺得這是蠻可笑的一件事情」，他們一直強調我們如果不同意日本核災食品進口，進入CPTPP會有困難。「我想進入一個國際組織，基本是要有談判、談判要有籌碼」，如果我們用核災食品開放進口做為籌碼，也不應該在現在這個時候同意，應該要在談判過程中，「日本同意我們加入CPTPP以後，我們才能同意日本地區核災食品進口。」

郝龍斌強調，「我們萊豬也吃了、美國的武器也買了，當初說要萊豬進口我們才能加入FTA，現在FTA的進度也希望政府告訴我們進度到哪裡了？是不是已經同意我們加入FTA了？」他據此質疑，「我覺得這是未戰先降，甚至我覺得若我們把核災食品進口當作是加入CPTPP的條件的話，我們是無條件投降了」。

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