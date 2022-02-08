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核食禁輸台十年「2度闖關」　食藥署祭雙證、拆包裝措施層層把關

▲日本食品，核食，食安，反核。（圖／記者張一中攝）

▲民眾選購日本食品資料照。（圖／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣限制日本核災食品輸台逾10年終解禁，期間食藥署雖在邊境設下重重關卡，仍出現2次闖關事件，第一次為2015年的核災食品改標案，第二次為2016年吉野家核災區醬料包標流入台灣。2022年農曆春節前夕，社群網站又傳出福島5縣市的水產品早已在日式料理店販售，所幸經比對供應商報關資料，發現只是烏龍一場。

▲▼日本進口食品要求標示產地須詳細記載至都道府縣。（圖／翻攝食藥署網站）

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▲日本進口食品要求標示產地須詳細記載至都道府縣。（圖／翻攝食藥署網站）

日本2011年311大地震造成福島核電廠損毀，台灣在3天內發佈禁令，全面禁止福島及日本部分食品進口，其後更訂出詳細規定，禁止千葉、福島、茨城、櫪木、群馬等5縣市產品輸台，其餘42縣市的乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水、海藻類、生鮮冷藏蔬果、冷凍水產品、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、茶葉等9大類食品，也因風險較高，被列為逐批查驗範疇。

▲▼2011年至2021年日本食品輸台佔所有輸台之比率。（圖／記者嚴云岑製）

▲2011年至2021年日本食品輸台佔所有輸台之比率。（圖／記者嚴云岑製）

儘管食藥署已提高查驗等級，仍有不肖廠商透過中文標籤，以「偽造產地」方式闖關。2015年3月同仁正對日本零食進行逐批查驗，撕下中文標籤驚見原本的產地從「東京都」變成核災五縣市，進而針對市售同類型產品擴大稽查，揪出31家貿易公司、952批、2萬3000多件產品涉嫌偷渡，知名森永牛奶糖、麒麟午後紅茶等都上榜。

為了防堵類似事件發生，食藥署除了推出拆包查驗外，還發明了一套「撕標技法」，分別為「熱風吹膠」與「沾水浮字」。如果是防水貼紙，用吹風機吹過後可以去黏性，比較好摳下來；如果是一般的貼紙，只要沾水中文標籤就會變透明，可以直接看到下方原文標示，若再發現改標情況，也能馬上揪出。

▲▼ 福島核災將屆10週年。（圖／路透）

▲福島核災屆滿11週年前夕，台灣終於開放核災區食品進口，但有3原則、3配套。（圖／路透）

除了提升撕標方法外，食藥署也於同年5月15日祭出「雙證措施」，規定日本福島5縣以外輸入食品，應檢附產地證明，並詳細記載到都、道、府、縣，否則不予輸台；特定地區之特定食品如茶葉、農產品等，需再附上輻射檢測證明才能放行。

不過，就算政府已提升把關等級，但2016年12月仍出現第二次闖關事件。一名民眾在吉野家用餐時，意外發現納豆雖來自神奈川縣，但其附的醬料包產地竟來自茨城縣，進而投訴媒體。食藥署接獲消息擴大稽查，果然在吉野家、裕毛屋納豆及無印良品炊飯元素等40件產品醬料包發現核災食品，推估總計下架6萬件食品。

▲▼農委會主委陳吉仲、行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中出席日本食品輸入管制措施記者會。（圖／記者陳家祥攝）

行政院8日上午召開記者會宣布開放福島5縣食品進口。（圖／記者陳家祥攝）

在發生2次闖關事件後，食藥署便規定日本輸入食品皆需拆包檢查，若產地為核災5縣市，一律不得放行；醬料包未標示產地者，也需請廠商附上產地證明，否則一樣擋在邊境。

在經過邊境層層嚴守後，2017年後社群網站仍偶有核食偷輸台消息流竄，但經主管機關稽查後均證實子虛烏有。

最近一次烏龍事件為2022年農曆年前，社群網站盛傳一家位於新北市的日式料理店使用福島5縣市水產品，食藥署與衛生局獲報後，也立刻前往稽查，追溯上游食材供應商後發現，其報關證明與產地證明皆非來自福島5縣市，衛生局已要求業者說明為何宣稱供餐原料來自該地，若涉嫌廣告或宣傳不實，將可依《食安法》處4至400萬元罰鍰。

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