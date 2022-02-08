夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程「驚吐1句話」　結局神展開

▲夫妻急著「壞壞」忘記關房門。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

小別勝新婚！一名人妻發文表示，老公日前出差回來，雙方因太想念彼此，很快就開始滾床單，怎料卻因忘了關門，讓婆婆目睹激戰過程。人妻發現婆婆站在門口後，趕緊起身，想不到對方卻驚吐1句話，讓夫妻倆哭笑不得，「真的尷尬極了！」貼文曝光後，吸引不少網友笑回，婆婆真的開明又好笑。

這名人妻在「匿名公社」上，以「真的尷尬極了」為題發文，提到老公出差一個星期回到家，由於兩人結婚後沒有分開這麼久過，所以雙方隨即激情擁抱，並止不住愛火，在床上激烈運動。

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還原當時情況，兩人因為已經開始激戰，加上心想只有婆婆在家，所以沒特別注意房門是否有關好，豈料才正要上演重頭戲，人妻就瞥見婆婆站在房間門外，嚇得她趕緊推開老公。

▲人妻發現婆婆站在房門外。（示意圖／取自Pixabay）

只是想不到婆婆目睹激戰過程後，卻淡定的說，「叫你們吃飯，以為你們沒聽到，看來你們也沒心情吃飯，我自己叫外賣去。」語畢，婆婆就將房門關上離開，讓夫妻倆哭笑不得，也沒了繼續大戰的心情。

貼文曝光後，不少網友都笑回，「婆婆很好笑」、「婆婆很開明啊，是個好婆婆」、「婆婆希望明年有金孫了」、「婆婆的話好好笑」、「婆婆應該喊：兒子加油啊」、「本來要叫你們吃飯，沒想到你們已經在炒飯了」、「婆婆應該很開心，很快就要當奶奶了」。

此外，也有些網友回應，「婆婆應該默默走開就好了，還這麼堅持看到底，也是醉了」、「好尷尬，會軟」、「婆婆看到的當下應該就要有自覺離開了」、「也太尷尬了吧」、「我跟前任女友有次去她家做，也是被她媽媽看到，我整個軟了」。

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