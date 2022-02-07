大姑過年包6000狂炫！婆婆打臉「媳包1萬」...她怒罵：為何包那麼多

▲原PO包一萬元紅包給公婆，遭到大姑責罵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

過年包紅包是一大學問，弄不好可能把家裡氣氛搞僵。一名女網友即表示，因為今年和丈夫年終領得多，因此特別包了各一萬元的紅包給公婆，沒想到因為大姑到處炫耀自己包了6000元，反被婆婆告知不是最多的，因此遭到親戚嘲笑而惱羞成怒，打電話怒罵他們「為什麼包那麼多？」

一名女網友在爆料公社的匿名區裡發文表示，和先生在食品廠工作，因為年終領得比之前多，於是決定各包1萬塊給公婆，卻在事後接到大姑的電話，痛罵兩人為什麼包這麼多讓她難看，也沒有事先和她商量。

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原PO表示，完全不知道包紅包給長輩還要私下說好，「是她自己一直很囂張的到處說她今年包6000給我公婆，我婆婆看不下去才透露我們包1萬的」，也因此大姑被親戚嘲笑，氣不過就打來質問兩人，「電話罵一次還不夠，還打給我老公再罵一次」，以前包得少都會被她笑，「好險住得遠，一年看她一次臉色就夠我難受的了」。

網友紛紛表示，「個人的心意有什麼好計較的」、「這個叫做路見不平氣死閒人，妳婆婆就是聽不下去了，才會吐槽自己女兒，妳當下應該回妳姑姑，原本妳是包二萬，被退回一萬的」、「罵幾次就代表她多丟臉幾次，妳該高興才對」、「有能力還不能多包一點嗎！這個好難懂」。