俄加強集結兵力！馬克宏會普丁5小時「沒進展」　未來幾天是關鍵

記者羅翊宬／綜合報導

在俄羅斯加強集結兵力至俄烏邊境之際，法國總統馬克宏於當地時間7日訪問莫斯科，在克里姆林宮與俄羅斯總統普丁針對俄烏衝突進行5個小時的馬拉松式會談，他表示，烏克蘭危機的關鍵在未來幾天以內。儘管他將自己定調為俄烏衝突調停人，但雙方始終未能在該議題談判上取得突破。

▲馬克宏、普丁兩人在克里姆林宮就俄烏衝突展開討論。（圖／路透社）

據悉，馬克宏6日曾與美國總統拜登通話40分鐘，預計將於8日前往烏克蘭首都基輔，會晤該國總統澤倫斯基。

根據《衛報》，自從去年12月爆發烏克蘭危機、俄羅斯開始集結大兵至俄烏邊境後，馬克宏是西方國家中第一位到訪莫斯科的元首，而法國即將於今年4月進行大選，馬克宏可望取得競選連任的機會，他向普丁警告，雙方須迅速採取行動以便免衝突有升級的風險。

報導指出，目前尚未能夠釐清馬克宏的「穿梭外交」政策是否能滿足俄羅斯的要求。根據法媒《星期日報》（Journal du Dimanche），馬克宏曾透露，他認為俄羅斯的目標很顯然地不在烏克蘭，而是在於與北約、歐盟促成新的安全協議。先前俄羅斯曾向北約提出要求，希望暫停包括烏克蘭在內的新成員加入北約。

普丁在會談上抨擊北約的門戶開放政策，稱該政策只對美國有利。

▼普丁認為問題關鍵在於，應正視俄羅斯提出的，禁止烏克蘭等新成員加入北約的要求。（圖／路透社）

▲法國總統馬克宏將自己定位為，俄烏衝突的調停者。（圖／路透社）

事實上，法國當局對於美國、英國等西方國家預測俄羅斯將舉兵進攻烏克蘭感到懷疑。馬克宏於當地時間6日曾向《星期日報》表示，他會努力與普丁找出「歷史性的解決方案」；不過他在抵達莫斯科後提醒記者，「雖然我是理性樂觀看待，且我們可以在短期內阻止一些事情發生，但我不認為會有短期的勝利，我不相信奇蹟。」

對於馬克宏、普丁之間的會談之所以未取得多大的進展，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）認為，原因在於俄羅斯所提出的北約等相關安全政策之要求並沒有新進展，且西方領導人在和俄羅斯對話時在該議題上興致缺缺。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在馬克宏、普丁兩人會面時指出，俄羅斯已經在烏克蘭、白俄羅斯邊境加強集結軍力，擁有發動入侵烏克蘭戰爭所需軍力的70%。分析人士認為，莫斯科當局正在與西方國家領導人談判，為集結兵力至俄烏邊境爭取時間。

另外，馬克宏將於8日會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），該日晚間再訪德國柏林，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）討論俄烏衝突。《路透社》指出，馬克宏出訪目的無非在於拖時間，維持現況至少幾個月，至少撐到4月法國、匈牙利等歐洲多國大選結束。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》