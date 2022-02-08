林楚茵翻支持福食紀錄　喊話在野黨「別當不相信科學根據的原始人」

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

日本福島核災事故已屆十周年，行政院昨（7日）表示，將於8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解禁福島5縣食品進口。民進黨立委林楚茵8日承諾，政府會把關食安，所以即便福食解禁、也不可能開放核食進口。她也強調，台灣需要參加國際經貿組織、與日本關係也友好，呼籲在野黨不應反對福食解禁。

林楚茵透過臉書宣布，「台灣即將開放進口福島食品」，政府透過3原則3配套把關，相信科學、保護食安、開放國際貿易。她承諾，「政府絕不可能開放核食進口，所以不安全的食物不會進來台灣」。

至於開放的理由，林楚茵解釋，我們要參加國際經貿組織，去除不合理的貿易障礙是必然。她質疑，去年1218的公投結果顯示，多數台灣民眾期待走向世界，目前全球只有台灣和中國全面禁止福島食品，「難道我們要像中國一樣持續封閉又歧視？」。

林楚茵也強調台日的友好關係，並以此強調解禁的正當性。她認為，疫情前的2018年，台灣到日本東北旅遊人數高達121.5萬人，台日友好、關係緊密是兩國交流的重要國家利益，我們不願看到中國無理對待台灣農產品出口，同樣也不應該不合理地對待長期友好的日本。

林楚茵也翻出過去在野黨重要人物曾表態支持福食的紀錄，並藉此呼籲，過去前總統馬英九、台北市長柯文哲也都公開支持開放福島食品進口，「楚茵希望在野黨別當不相信科學根據的原始人、不能盲目為反對而反對」。

馬英九於2016年卸任總統時接受專訪時曾表示，「日本在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，食品檢查也都沒問題，不應該再禁止」，柯文哲則於2019年接受網路節目專訪時表示，台灣是不分青紅皂白不准進口，如果那裡不能進口，認為是重災區，那台灣政府應該要禁止台灣人去旅遊，因為在那邊吃的每一餐，都是核災區食品，「怎麼會讓那題目（福食）上公投，表示我們是弱智國家」。