　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘆洲男逼女友回家竟虐死貓　呂秋遠曝「好消息」：4罪成立起訴

蘆洲一名男子為逼女友返家竟殘忍虐貓致死，呂秋遠透露該嫌犯已遭起訴。（翻攝自臉書）

▲受害的貓咪「茶茶」是男子和同居女友一起領養的毛小孩。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

去年8月新北市蘆洲區傳出一起虐貓事件，一名21歲黎姓男子和同居女友口角後，為逼女友返家，竟用滾燙的熱水淋在寵物貓身上，還將畫面拍下傳給女友。女友獲知後急忙尋求救援，將貓咪送醫治療，無奈因大面積灼傷，最後仍回天乏術。知名律師呂秋遠昨（7日）在臉書透露最新案情，表示虎年一開始的第一個好消息，就是虐貓的黎男已被檢察官依侵占、虐待動物致死、妨害秘密、恐嚇罪等罪名起訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受害的貓咪「茶茶」是黎男和同居女友一起領養的毛小孩，但在去年8月某天，女方在口角衝突後離開家，黎男竟開始對茶茶施虐，不只用各種工具毆打茶茶，甚至還用熱水淋在貓咪身上，黎男將全程錄影，傳給女友看、意圖恐嚇要逼她盡速返家，而女友見狀相當害怕，立刻報警。

警方和動保人士許鐳譯、林耀宗趕到2人的租屋處時，黎男還拒絕開門，後來在房東的同意下破門而入，才趕快將茶茶救出送醫急救。

遺憾的是，茶茶全身多處遭毆重傷，還被熱水澆淋6次，有大面積灼傷，搶救11天後仍因多重併發症不幸身亡，新北動保處也證實此事，黎男的行為已違反《動保法》，此案將移送地檢署偵辦；律師呂秋遠也和女方取得聯繫，表示要為她提供免費的法律服務，更說要努力說服法官，不要讓這種人可以易科罰金，一定要進監獄好好反省，「不把生命當一回事的人，太可惡了！」

虎年剛到，呂秋遠就在臉書分享一個好消息，表示7日收到起訴書，檢察官已經起訴黎姓嫌犯，「罪名包括侵占、虐待動物致死、妨害秘密、恐嚇罪」，且因被告否認部分犯行，手段與過程太過殘忍，檢方請求對被告從重量刑。

呂秋遠說，這不會是最後一件虐待動物的事件，但他希望可以是第一件因為違反《動保法》而入獄的案件，他感謝很多朋友的關心和努力，台灣還是有許多人對動物保護相當重視，「有時候，毛孩比我們還懂人性。」呂秋遠表示，此事沒有因為時間過去就被忘記，接下來就是法院的公開審理，「我們還是繼續在法院見了。」

 


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
男拿熱水燙死貓逼女友復合　恐怖情人遭法辦可能刑罰曝光
喵星人「茶茶」不痛了！　寵物樂園立石雕辦追思會惹淚
剁貓尾光頭男陳屍家中　對話紀錄曝光「疑有幕後主使者」

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
快訊／殺妻塞塑膠桶！狠男入監假哭　檢求處無期徒刑
《殭屍校園》實際高三生只有3人！　網驚：他33歲了
「1200萬刮刮樂」第一個頭獎誕生！　獎落這縣市
獨／傻眼！看感冒竟變打第4劑疫苗　她14天才得到解答
《全明星》女星「被指犯規」IG遭罵爆！　經紀人發聲了
BMW「開上樓梯」誇張畫面曝！　網傻了：怎麼學的
星巴克連15天咖啡免費送、買一送一　優惠全公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當兵「過年留守」超級衰？　內行一面倒反駁：聰明人的選擇

別傻傻放棄！12星座男「愛過頭」3個行為

解禁福島食品「即起預告」！管制措施一次看　3類食品仍不得進口

3000型「騰雲座艙」第1萬名旅客獲贈神秘小禮　台鐵要加碼再送20人

過年重刷《甄嬛傳》！「聊天室狂跳」搶看人數驚呆　網笑：真的扯

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　姨護航：不會做人！他氣炸給難看

蘆洲男逼女友回家竟虐死貓　呂秋遠曝「好消息」：4罪成立起訴

12星座至今還是單身狗的6大因素！以為「自己外表NG」才沒人愛？其實潛在問題跟你想得很不一樣

打完第二劑高端皮膚搔癢！嘉義市個案獲「5000元救濟金」

核食禁輸台十年「2度闖關」　食藥署祭雙證、拆包裝措施層層把關

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

都一樣！9旬阿公被妻查手機　立正緊張神情網笑：看到男友

當兵「過年留守」超級衰？　內行一面倒反駁：聰明人的選擇

別傻傻放棄！12星座男「愛過頭」3個行為

解禁福島食品「即起預告」！管制措施一次看　3類食品仍不得進口

3000型「騰雲座艙」第1萬名旅客獲贈神秘小禮　台鐵要加碼再送20人

過年重刷《甄嬛傳》！「聊天室狂跳」搶看人數驚呆　網笑：真的扯

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　姨護航：不會做人！他氣炸給難看

蘆洲男逼女友回家竟虐死貓　呂秋遠曝「好消息」：4罪成立起訴

12星座至今還是單身狗的6大因素！以為「自己外表NG」才沒人愛？其實潛在問題跟你想得很不一樣

打完第二劑高端皮膚搔癢！嘉義市個案獲「5000元救濟金」

核食禁輸台十年「2度闖關」　食藥署祭雙證、拆包裝措施層層把關

快試手氣！手搖杯豪送「10杯免費喝、買1送1」　限時11天開抽

國民黨嗆開放福食撕毀公投決議　民進黨團：請做與時俱進的現代人

李沃牆／春節過後民眾「蛋蛋的」哀傷　「凍漲補貼」救急不救窮

曹耀鈞／「台灣清廉」國際肯定　「教育＋抓跨國貪腐」廉能更進步

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

全家人合資3.6萬刮中百萬！　「永和爸爸」曝獎金用途

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

《黑澀會》女星吐實「生個小孩全身是傷」！　閃腰痛揭當媽辛酸

當兵「過年留守」超級衰？　內行一面倒反駁：聰明人的選擇

竹山燈會13日閉幕　搶201組紫南宮錢母+百萬電動車+iPhone13

生活熱門新聞

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

今晨12.5℃　還有2波鋒面接力！全台有雨時間曝

漲價連環爆！「3民生用品」要變貴了

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

免升3級就可清零　醫：哥有沒有打臉你？

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

醫估最快降級時間　出國玩要看3指標

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」！總部回應了

從「生日年尾數」看你今年財運！最旺、最慘Top3出爐

她丟烤箱決戰念舊媽　結局超展開

更多熱門

相關新聞

政府連出8重拳打房　建商喊痛、喊苦串連發聲

政府連出8重拳打房　建商喊痛、喊苦串連發聲

政府打房祭連環拳！央行年初再打建商養地，購地貸款限18個月內開工，否則逐年升息或按比例收回貸款。面對政府長達1年多的打房海嘯，營收王興富發集團總裁鄭欽天喊話溝通，建商們也罕見串聯發聲，擁有上千名會員的台北市建商公會，新任理事長暨全陽建設董座陳勝宏砲火猛烈重批政府將房價問題甩鍋給建商，再直指禁換約有違憲之虞。房事問題要如何解？考驗各方智慧。

民進黨縣市長布局曝　陳時中有3選擇

民進黨縣市長布局曝　陳時中有3選擇

興富發總裁親授「買房致富密碼」

興富發總裁親授「買房致富密碼」

秦楊瘦一圈「身體出狀況」！

秦楊瘦一圈「身體出狀況」！

中國違規奪金　韓媒：移植韓DNA成功

中國違規奪金　韓媒：移植韓DNA成功

關鍵字：

鏡週刊茶茶蘆洲虐貓呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

擊敗郭董當首富　不到1年遭下架

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面