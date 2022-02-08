蘆洲男逼女友回家竟虐死貓　呂秋遠曝「好消息」：4罪成立起訴

▲受害的貓咪「茶茶」是男子和同居女友一起領養的毛小孩。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

去年8月新北市蘆洲區傳出一起虐貓事件，一名21歲黎姓男子和同居女友口角後，為逼女友返家，竟用滾燙的熱水淋在寵物貓身上，還將畫面拍下傳給女友。女友獲知後急忙尋求救援，將貓咪送醫治療，無奈因大面積灼傷，最後仍回天乏術。知名律師呂秋遠昨（7日）在臉書透露最新案情，表示虎年一開始的第一個好消息，就是虐貓的黎男已被檢察官依侵占、虐待動物致死、妨害秘密、恐嚇罪等罪名起訴。

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受害的貓咪「茶茶」是黎男和同居女友一起領養的毛小孩，但在去年8月某天，女方在口角衝突後離開家，黎男竟開始對茶茶施虐，不只用各種工具毆打茶茶，甚至還用熱水淋在貓咪身上，黎男將全程錄影，傳給女友看、意圖恐嚇要逼她盡速返家，而女友見狀相當害怕，立刻報警。

警方和動保人士許鐳譯、林耀宗趕到2人的租屋處時，黎男還拒絕開門，後來在房東的同意下破門而入，才趕快將茶茶救出送醫急救。

遺憾的是，茶茶全身多處遭毆重傷，還被熱水澆淋6次，有大面積灼傷，搶救11天後仍因多重併發症不幸身亡，新北動保處也證實此事，黎男的行為已違反《動保法》，此案將移送地檢署偵辦；律師呂秋遠也和女方取得聯繫，表示要為她提供免費的法律服務，更說要努力說服法官，不要讓這種人可以易科罰金，一定要進監獄好好反省，「不把生命當一回事的人，太可惡了！」

虎年剛到，呂秋遠就在臉書分享一個好消息，表示7日收到起訴書，檢察官已經起訴黎姓嫌犯，「罪名包括侵占、虐待動物致死、妨害秘密、恐嚇罪」，且因被告否認部分犯行，手段與過程太過殘忍，檢方請求對被告從重量刑。

呂秋遠說，這不會是最後一件虐待動物的事件，但他希望可以是第一件因為違反《動保法》而入獄的案件，他感謝很多朋友的關心和努力，台灣還是有許多人對動物保護相當重視，「有時候，毛孩比我們還懂人性。」呂秋遠表示，此事沒有因為時間過去就被忘記，接下來就是法院的公開審理，「我們還是繼續在法院見了。」



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