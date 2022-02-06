愛沙尼亞友台議員去年11月訪台　米林參與救火行動不幸離世

▲波羅的海3國國會議員去年11月底訪台。（圖／王定宇辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇6日表示，愛沙尼亞國會議員馬迪斯・米林（Madis Milling）去年11月才來台訪問，跟台灣一起分享國際民主、網路攻擊方面的經驗，3日卻在一場救火行動當中不幸過世，對於失去一個在國際上這麼好的朋友，台灣至表哀痛，也希望他的家人能夠得到安慰。

立法院在去年12月2日、3日舉辦「2021開放國會論壇」，視訊部分共有15國、21位國會議員線上參與，實體部分則有5國、12位國會議員親自出席，其中波羅的海3國就有10位國會議員來台，米林也是訪問團的成員之一。

王定宇6日受訪時表示，米林在去年11月才來到台灣訪問，大家還跟他一起聚餐、分享國際民主及有關網路攻擊方面的經驗，現在很遺憾地知道，米林3日在參加一場救火的行動當中不幸過世，對於失去一個在國際上這麼好的朋友，台灣至表哀痛，也希望他的家人能夠得到安慰。

王定宇指出，米林是愛沙尼亞救難協會的發起人之一，3日在參與他熱衷投入的救援行動中犧牲了自己，想到他就在兩個月前來到台灣，大家還在飯店裡面見面聊天，熱情地分享著兩國之間的友誼，台灣還是捨不得這樣一個熱情的好友。

王定宇也說，現在聽到米林在參與一個火災的救難行動當中不幸過世，台灣覺得很哀傷，也希望他的家人得到安慰，也對愛沙尼亞失去一個這麼好的國會議員，台灣表示同表哀痛。

根據愛沙尼亞媒體報導，身為托德瓦救難協會創始成員的米林，總是積極參與救災行動，他在3日晚間前往處理一場火災救援行動期間突然倒下，雖一度恢復生命跡象，但最後仍回天乏術。

米林1970年出生於愛沙尼亞首都塔林，畢業於塔林教育大學演藝系，在從政之前是名演員，參與過劇場、電影等演出，也當過眾多廣播節目的主持人。2015年起米林成為國會議員，並在2019年連任成功，除了身兼演員、主持人、國會議員身分，米林也是搖滾樂團「黑上校」成員。

另外，米林在準軍事單位「愛沙尼亞防衛聯盟」1990年重建時就擔任成員。防衛聯盟在愛國國防部防衛政策和軍事戰略指揮下，履行法律所賦與任務，包括合法擁有武器、從事軍事訓練及演習、協助災害救援與維護社會治安、配合北約進行相關防務合作。