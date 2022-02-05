「蔡英文治國能力比哈佛博士還強」　學者：一點也不懷疑她學歷

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

倫敦大學近日發布正式聲明，證明總統蔡英文的博士學位真實性，打臉部分「假博士」的質疑。環境工程學者莊秉潔5日表示，蔡英文治國能力比有哈佛博士學位的還強，「從她的能力，一點也不懷疑她擁有倫敦政經學院的博士學位」。

倫敦大學透過正式聲明，甚至用「台灣總統」來稱呼蔡英文，並證明其博士學位的真實性，打臉部分「假博士」的質疑。至於她與馬英九在學歷、治國能力上的比較，見過馬英九、蔡英文的學者莊秉潔在臉書發表短文評論。

莊秉潔表示，他有見過馬英九，知道他非常重視環境，但他的行政院長，一直要推動國光石化，後來要總統親自出面，才停掉國光石化，「他是哈佛大學的博士，至今我還不淸楚馬總統治國的能源政策是什麼？」

莊秉潔說，他也見過蔡英文，而蔡英文只是傾聽，她的整個行政團隊在她第一任總統上任前，就擬好非核減煤的能源政策，並作成決策。

他表示，中間雖然曾有短暫「乾淨的煤」的事件，很快整個團隊又回到非核減煤的政策，以無比的毅力持續往這永續的方向邁進。他認為，蔡英文治理國家的能力，比有哈佛博士學位的能力還強，從她的能力，一點也不懷疑她擁有倫敦政經學院的博士學位。