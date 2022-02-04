鄭文燦的市政顧問　張凱翔宣布參選2022桃園區市議員

▲張凱翔捐贈防疫物資，做公益。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

2022九合一選舉年，擬投入選戰的各政黨參選人，因疫情影響，多半利用網路於年假期間，以賀卡進行拜年爭取支持。現擔任HS合順聯合醫學集團執行長，從事醫療保健等相關產業的桃園市政顧問張凱翔，農曆新年於參與社群，宣布以無黨籍出馬參選2022桃園區市議員選舉，並以「堅持」為參選主軸，發揮公義、關懷服務精神，為民眾爭取權益。

▲張凱翔和最敬愛的母親。（圖／張凱翔提供）

現年45歲的張凱翔畢業於台北醫學大學藥學系、開南大學EMBA 商管碩士。熱心地方公益的他，近些年來，受到許多社團力邀，陸續擔任宗親會、台南同鄉會、西藥公會、警友站、張老師基金會等近30個社團、公益團體核心職務，並受聘為市政顧問，疫情期間捐贈市府、警消等單位防疫物資，和市長鄭文燦互動佳。

儘管秉持公義與關懷的服務理念，廣結善緣，為民爭取權益。張凱翔說，但有時於服務的過程中，卻不無有「名不正、言不順」則事難成之慨！因此，受到各方鼓勵，2022將以無黨籍出馬參選桃園區市議員選舉。

張凱翔的母親余珠琴於桃園區執業中醫，因原籍台南，加入台南同鄉會多年，熱心參與同鄉會務推動，受到母親影響，張凱翔加入台南同鄉會二代青年會多年，愛唱歌、會唱歌的張凱翔參與同鄉會歌唱比賽，曾多次拿下冠軍寶座。

張凱翔說，從小，家境並不富裕，在家裡與診所的成長路途上，生活的酸甜滋味從沒少過。晰記得那些年，母親一早去醫院駐診，回到家已是深夜，當時還年幼的孩子並無法了解父母的艱辛，只是常常幾天見不到母親，直至長大提起此事，堅強的母親淡然表示「只要這件事是對的，就堅持下去，直到成功」。

是的，父母做了最好的典範，讓他們看到「堅持」這個精神的重要性，如果沒有當時的堅持，就不會有任何成功的機會，張凱翔深切領悟道：2022競逐桃園區市議員的艱困選局中，他將以堅持為參選主軸，深信堅持發揮公義、關懷服務精神，為市民爭取權益。