莫蘭迪色成佈置新寵！四要點將獨特優雅英倫風搬回家

文／時尚家居

電影《金牌特務》中深色木作櫃體、陳舊沙發與沈穩色系家具布置的場景，充滿濃厚60、70年代的復古風情，定義了許多人心中的「英倫風」，但英倫風的想像並不限於硬派的懷舊英式情調，有一種清新優雅的英倫風同樣在國外大受歡迎，而且在台灣更容易取得相應的家具／系統櫃，即使搭配北歐風、鄉村風等不同風格裝潢，也能呈現百搭的古典意境。

要點一：米白色提升溫馨感

純白色看起來乾淨俐落，卻容易塑造出一種清冷的感覺，少了一點居家溫馨氣氛。比起全然純正的特白，或是常見的白，帶點微黃的米白色更能提升整體的溫潤感，也能和最常見的北歐風做出區分，打造獨特風格。

要點二：木質紋理&精緻刻溝營造古典輪廓

優雅英倫風家具揉合古典與雅緻的設計手法，多會保留傳統溫潤、典雅優美的木質紋理，飾以柔和霧面色彩。更講究的製造商甚至追求完美的7:3比例刻劃造型，從線板到側板、延續至踢腳板，皆以簡約線條展現經典設計細節。





要點三：百搭配色與設計，易於融入各種空間

不純色的白、中間色調的灰，令人聯想到陰雨綿綿的倫敦，陰鬱的天氣下不會是鮮明奔放的色彩，時下流行的莫蘭迪色系更能詮釋英國給予人的印象，也貼近設計潮流。莫蘭迪色適用於大多數風格，色彩調和性極高，無論是清新的北歐風、典雅的輕奢華或是在無印風中適當點綴都能完美融入，玄關、客廳、廚房到臥室也都能找到對應的家具或櫃體。

要點四：購買國外產品，直接進口精品質感

追求最道地的優雅英倫風，最理想的方式還是直接購買國外製造的產品，將異國風原封不動搬回家！不妨挑選英國設計的產品，造型上更原汁原味，挑選時多注意細節，選擇高規格質地與精細技法製造的家具，往家中一擺質感氛圍立刻湧現。

現在台灣有不少代理商進口國外家具／系統櫃，在台灣就能去門市現場挑選，如三商美福代理的系列產品，就是選擇英國設計、義大利製造的系統櫃，造型上充分展現英倫優雅風格，貼近手工製作的品質，且符合歐盟認證 E1低甲醛標準，並取得SGS測試證明，兼顧健康與美好外觀的雙重選擇。

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