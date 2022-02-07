控中國盜竊韓國傳統文化！外媒報導「韓服事件」：已經不是第一次

▲北京冬奧開幕式中，朝鮮族代表身著韓服傳遞五星旗，引起大部分南韓民眾不滿，認為北京當局藉機剽竊韓國傳統文化。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國所主辦的2022北京冬奧於本月4日隆重開幕，境內56個民族代表身著傳統服飾、在場上接力傳遞五星紅旗，豈料身為少數民族之一的朝鮮族代表穿上韓服（한복），卻直接點燃南韓網友怒火，各政黨總統候選人也對此事表態。消息一出後，獲得包括路透社、CNN等外媒重視，紛紛為南韓抱屈。

根據韓媒《中央日報》，南韓網友們在北京冬奧開幕儀式中驚見代表朝鮮族的女性身穿粉紅色長裙、白色赤古里（저고리）後極為憤怒，認為中國政府藉由主辦國際大型體育賽事的場合，向全球進行「東北工程」文化宣傳，一點一滴剽竊韓國傳統文化並占為己有。各大外媒表示，「韓國人長久以來已對這種事感到厭煩！」

▲南韓民眾認為，中國政府此舉無非是想讓世界各國以為，「韓服起源自中國」。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，中國從過去以來便主張朝鮮族為境內少數民族之一，聲稱韓服傳統服飾中的紗帽（갓）、四物打擊樂（四物遊戲，사물놀이）等是中國境內少數民族的文化。

美媒《CNN》於當地時間5日的報導指出，「中國欲將傳統服飾－韓服等韓國文化占為己有，韓國人長期以來已對此感到十分厭煩」；而報導在文中也引述南韓執政黨共同民主黨、最大在野黨國民力量針對此事所發出的聲明，顯示出南韓政壇、社會、民眾對於傳統文化和歷史一再被中國官方吃豆腐的怒火。

共同民主黨在聲明中表示，「中國早從2001年6月就藉由少數民族－朝鮮族的名義，以『東北工程』4個字，試圖將高句麗、渤海國等過去在東北三省發生的所有事情通通編入中國歷史的範疇中。尤其是在世界矚目的奧運上，中國竟當庭廣眾剽竊文化，對此（南韓）無法坐視不管。」

國民力量則在聲明中表示，「（中國）到底是將大韓民國視為多麼可笑的對象，才會在全世界民眾都收看的冬奧開幕儀式上，公然展開文化工程。」

▼韓服為韓民族（朝鮮民族）的傳統服飾，南韓國內遊客、國外觀光客造訪景福宮時選擇穿上韓服。（圖／達志影像／美聯社）

▲面臨中國政府溫水煮青蛙式的傳統文化掠奪，南韓政府決定將韓式泡菜的正式中文譯名改為「辛奇」，為韓文泡菜的音譯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

針對此事，《路透社》首先以過去掀起韓中兩國「泡菜宗主國」之爭的事件為例，「辛奇（韓式泡菜，김치，Kimchi）是將大白菜進行發酵處理的韓國傳統小菜，然而它與被稱為『韓服』（한복，Hanbok）的韓國傳統服飾一樣，最近中國人皆聲稱這些韓國文化其實是起源自中國，這種說法徹底觸怒韓國人。」

《路透社》指出，「其實中國將韓國文化宣傳為自家的文化早已不是第一次，共同民主黨總統候選人李在明就對中國呼籲，『不要貪奪我們的文化』；中國境內約有200萬名上下的朝鮮族，他們住在中國與北韓（朝鮮）的邊界地帶，是語言與文化上受到官方正式保護的少數民族。」

《美聯社》則在報導中觀察近來南韓政壇動向，表示近來中國網友們不斷在網路上主張辛奇（韓式泡菜）等韓國主要文化起源自中國，挑起南韓大眾敏感的神經，如此情況下點燃韓國政治人物們的怒火。

▲李在明、尹錫悅在韓中兩國北京冬奧「韓服之爭」上先後做出表態。（圖／達志影像）

《美聯社》在報導中則選擇引述國民力量總統候選人尹錫悅在造訪濟州島時發表的看法，「高句麗、渤海國是大韓民國驕傲且燦爛的歷史，並非屬於他人」；報導也指出，其實韓中兩國不僅在泡菜、韓服起源的說法上產生爭論，在韓半島（朝鮮半島）至滿洲之間存在過的古代國家之中，長久以來也產生領土上的爭辯。

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