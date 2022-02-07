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港增614例確診！ 　陸官媒：須動態清零「與病毒共存」遑論通關

▲▼香港新冠疫情,新界葵涌邨逸葵樓。（圖／路透社）

▲香港民眾排隊篩檢。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠疫情連環爆，今（7）日新增確診614例，創下新高。大陸官媒《新華社》、《人民日報》接連發表評論文章，指香港需堅持「動態清零」的抗疫方向，假如實行「與病毒共存」，則遑論與大陸「通關」。

《人民日報》今早發出評論文章，題為《「動態清零」是香港抗疫的科學選擇》，指有人歪曲「動態清零」含義，質疑特區政府的防疫抗疫舉措，不負責任地提出香港應放棄「動態清零」，實行所謂「與病毒共存」的「躺平」策略。

文章強調，「動態清零」不是追求「零感染」，而是中國在「外防輸入、內防反彈」總策略下常態化疫情防控的總方針，並強調大陸的成功抗疫實踐、香港應對前幾波疫情的成功經驗都證明，「動態清零」科學必要、有效可行，也符合香港民心民意。

文章認為，短期內收緊的防疫政策對感染者及密接者帶來衝擊，不少行業的正常經營也會受到影響，「但從長遠看，這一策略能以最快速度撲滅疫情，最大限度減少疫情對香港經濟社會的影響，使香港社會在安全的前提下恢復正常運作和對外正常交往。」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲春節期間，大批香港民眾到車公廟上香。（圖／路透社）

《新華社》6日則指出，所謂的「與病毒共存」，不僅現階段尚言之過早，科學上也不能給出結論，還將嚴重考驗香港醫療系統的承受能力，更遑論與大陸實施免檢自由通關。

據《香港01》報導，香港今日新增確診614例，再創2年多疫情以來新高。香港食物及衞生局局長陳肇始今日表示，香港Omicron個案以幾何級上升的趨勢已開始，會積極考慮再收緊社交距離措施，大方向是減低人流，明日將會公佈。

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