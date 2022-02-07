上網獵豔專挑幼齒！少女拒陪睡見1萬酬勞秒心動...他偷拍傳雲端

▲鄭男上網獵豔專挑少女，還偷拍性愛片存放雲端留念。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市3名都未滿16歲的少女缺錢上網找對象，被鄭姓男子砸錢引誘而心動，答應開視訊全裸或跟鄭男上床，其中1名少女堅持不陪睡，禁不起鄭男以每次1萬元為餌，態度軟化還陪了2次，鄭男不僅淫辱得逞，更偷拍少女不雅影片，事發後，3少女指證歷歷，鄭男全部認罪並賠錢和解，台北地院考量鄭男有悔意且無前科，依《兒童及少年性剝削防制條例》輕判2年徒刑、緩刑5年，可上訴。

判決指出，鄭男於2019年9月間，透過社群軟體認識一名當時年僅14歲的少女，他約少女碰面吃飯，少女表明陪吃飯但不陪睡，吃完飯被鄭男帶到旅店開房，少女重申拒絕上床，作勢要離開。

鄭男乾脆用錢砸，當場掏出1萬元問少女要不要，少女頓時軟化，答應讓鄭男褪去她衣物、用手指辦事，鄭男覺得滿意，半個月後再約少女碰面，同樣給1萬元，用手指淫辱少女得逞，但他2次都趁少女沒注意，用iPhone手機錄下性愛畫面，並偷拍少女身分證。

鄭男另於2020年2月間，在視訊軟體聊天室PO訊息「想看妹妹脫」，以虛擬禮物「水晶鞋」或現金為餌，引誘一名13歲少女開視訊全裸，並聽他指令搔首弄姿，少女3次照辦，都拿到鄭男贈送價值1000元的虛擬禮物，卻不知已遭鄭男偷錄視訊畫面。

鄭男食髓知味，同年3月在社群網站認識一名15歲少女，直接開價2小時1萬元約少女一起滾床單，少女欣然赴約，一周內和鄭男2次性交易都拿到1萬元，鄭男仍舊2次都偷拍性愛畫面。

事發後，3名少女對鄭男提告，檢警搜索鄭男住處，查扣他存在雲端硬碟的所有「戰利品」，鄭男到案全部認罪，堅稱與3名少女都是合意、均有付錢。

法官認定鄭男罔顧3名少女身心發展未臻健全，但犯後態度良好，也無前科，並已賠償3名少女及法定代理人達成和解，已有悔意，依《兒少條例》與未滿16歲之人為有對價之性交行為等3罪，合併輕判2年徒刑、緩刑5年，須接受法治教育5場次，可上訴。