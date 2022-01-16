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色男性侵13歲女　嘿咻31次誘拍私密照！辯「缺母愛」重判16年

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲莊姓男子被控和未成年少女交往後，多次和其發生關係，事後還誘拐另一名少女拍攝猥褻電子信號。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

莊姓男子2019年因故認識當時年僅13歲的少女花花（化名），2人進一步交往後，莊男假借男女交往之故，對花花硬上得逞，莊男竟食髓知味，在取得花花的同意後，累計對花花性侵至少31次，直到事後被花花的母親察覺有異才讓整起事件曝光。案件上訴到高等法院後，法官依強制性交等罪，判處莊男應執行有期徒刑16年。

莊姓男子被控2019年認識少女花花後，竟假借男女朋友之名，硬上花花得逞，後說服花花，在花花的同意下，侵犯花花至少31次；而莊男更同時被另一名少女控訴，莊男將少女拐到桃園大園區某麥當勞後，要求少女拍攝私密照片以供其觀賞，少女事後也真的傻傻依莊男所言照做，直到花花和少女的雙親察覺有異，才讓整起事件曝光。

判決書指出，莊男前科累累，其先前才曾因妨害性自主案，性侵15歲少女，遭士林地院判處有期徒刑2年確定；又曾因無故侵入住宅與妨害自由等罪判刑確定，直到2017年才假釋出獄，如今卻又再度犯下犯行。

案件上訴到高等法院後，莊男向法官哭訴，指出他因自小失去父親，媽媽再婚又生下弟妹，導致他從小失去母愛，因而個性發展不正常，造成他無論在行為身體上或生理上均有病態，希望法官可以檢驗其生理狀況予以改善，而不是以加重刑責來改變其生心理狀態。

莊男還說，他母親已經60歲了，希望法官可以看在其性侵犯行中，有部分是經過被害少女的同意下，而且他還提供被害少女生活起居等情形來看，能夠給予其減刑，以利他未來重返社會。

不過高等法院審理後指出，審酌莊男和花花為前男女朋友關係，但莊男明知花花年紀尚輕，為滿足自己性慾，罔顧未成年女童心理人格發展之健全性與心靈感受，對花花性侵得逞；事後還製造另一名少女的私密照片，造成少女心理上的陰影，害其漫長未來必有外人難以體會之障礙與痛苦，衡量莊男事後坦承犯行，而其雖試圖與少女和解，但卻未被少女雙親答應；至於花花一案，莊男雖與花花達成調解，卻未履行賠償義務一事，依強制性交、製造少年人為猥褻行為之電子信號等罪，判處莊男有期徒刑16年，全案仍可上訴。

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