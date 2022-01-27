國立大學助理教授約少女外拍　摸大腿辯「壓裙防走光」法官打臉

▲高雄美術館外觀。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某國立大學陳姓助理教授加入臉書社團「素人互惠外拍團」，去年3月間約未成年少女小莉（化名）到高雄美術館外拍，竟趁機對小莉又摸又親，小莉事後告訴父母，雙親氣炸提告性騷擾，陳男否認，辯稱親手是禮儀，用手壓著小莉裙子是為了怕走光，但法官不信，判他徒刑4個月，民事部分則需賠償8萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓助理教授加入臉書社團「素人互惠外拍團」後，去年3月間私訊小莉，兩人相約4月23日上午9時到高美館外拍，雙方言明互惠不給錢，但陳男另同意給小莉300元車馬費，拍攝過程中，小莉疑似撞到樹頭暈，陳男竟趁機摟腰、摸大腿、親吻頭部和手背，直到小莉喊「不要親我」才罷手。

小莉回家後告訴父母，雙親帶著小莉提告性騷擾，陳到案後坦承有碰觸小莉，但矢口否認性騷擾，僅說原本基於禮貌要親小莉的手，卻不小心親到頭髮，另外因為小莉的裙子飛起來，他為了避免走光，才會用手壓下裙子，並非有意觸碰小莉大腿。

但法官審理認為，陳男是社會學博士，並擔任國立大學通識教育中心兼任助理教授，如果真的是小莉身體不舒服，應該是呼叫救護車或尋求專業協助，而不是以親吻或觸摸大腿的方式確認小莉是否身體有大礙，認為陳男的說法僅是卸責之詞，因此依性騷擾罪判陳徒刑4個月，得易科罰金，可上訴。

小莉及父母另提30萬元的民事賠償，法官在審酌小莉精神受害情況和陳男的收入及犯後態度後，判賠8萬元，仍可上訴。