外地人來台中掃貨造成雞蛋荒　盧秀燕籲中央加速補充

▲外地人來台中掃貨造成雞蛋荒，盧秀燕呼籲中央加速補充。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上午視察校園清潔消毒情形時被問到北部出現雞蛋短缺一事，盧說，台中市之前狀況平穩，但民眾可能聽聞北部缺蛋後，有些人來台中掃貨，造成市面上有些短缺，價格也稍微提高，農委會說年後會加速供應，由於雞蛋為重要的民生物資，盼中央能加速並加強補充數量，讓全國蛋荒獲得解決。

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經發局為了了解目前雞蛋供應情形，主動派員到22處中大型公民有傳統市場，以及好市多、 家樂福、大買家、大潤發、全聯、楓康等通路，9成的傳統市場內仍買得到雞蛋，但部分會採限量供應，例如限購10顆，部份市場有的攤商有貨，少數則有貨源不穩的情形，例如建國市場還是有雞蛋，但到貨量約是平時的一半左右，訂購10箱，卻只來5箱。

經發局表示，大部分的傳統市場每日仍有供應，但蛋量有較以往少，白雞蛋價格落在每斤42-50元之間，紅雞蛋落在每斤45-55元之間，大賣場、超市部分，少部分仍有限量供應，大部分則有缺貨情形。

經發局呼籲，雞蛋保鮮期有限，囤貨會使鮮度下降，呼籲市民勿因預期心理囤積物資，市府也會持續了解市面供貨情形，也希望中央加強補充調度，紓解蛋荒問題。