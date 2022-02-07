北市房仲群聚「再增1幼童中鏢」　台北防疫旅館2境外移入改判本土

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增2例本土個案，其中1例為台北房仲案延伸，為點點幼兒園5歲孩童居隔期間因轉陽，戶籍地在新北。除此之外，台北市也有2例境外移入個案改判本土，分別為案18761與案18786，其入住的防疫旅館該樓層已清空消毒。

依據指揮中心公布資料，案18761為20多歲女性，居住於信義區，1月9日自中國大陸入境，1月7日入境前、9日入境當日、23日檢疫期滿前採檢PCR均為陰性，但27日卻出現喉嚨痛症狀，進而就醫採檢PCR陽性確診。案18786為本國籍30多歲男性，1月19日從中國大陸入境，1月29日確診。

羅一鈞表示，之所以會懷疑為旅館群聚，是因為入境到確診時序較長，才進行回溯性採檢，發現同樓層不同房間有印度境外移入家人與中國大陸入境個案，都是在檢疫期間確診，進行基因比對發現，有4案病毒序列相符，只差了一個位點。該旅館也對10名員工做PCR採檢，結果都為陰性。回溯採檢1/19入住旅客共26人進行採檢，亦為陰性。

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經環境調查，發現該旅館天花板有氣流相通情形，部分個案在離開旅館期間也有時空重疊性。在檢疫期間確診的印度一家人是在1/23採檢、1/24確診，時序上可掌握關聯性，因此台北有2案改判本土，下午北市會再進一步做後續說明。