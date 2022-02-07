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忍不住和妹妹抱睡！男大生「坦承起反應」好掙扎：我們都喜歡這樣

▲房間，床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男大生和妹妹習慣抱著睡，被媽媽大罵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃可昀／綜合報導

兄弟姊妹小時候都睡在一起，但兄妹已經成年還繼續抱著睡合理嗎？一名男大生透露，妹妹今年高中一年級，兩人感情好到常膩在一起，至今也都抱著睡，「我知道這樣很不好，但每次看到她跑過來向我撒嬌，就像小貓那樣躺在我懷裡，我就覺得我是被需要的。」貼文一出隨即引來網友唇槍舌戰。

原PO在Dcard表示，他和妹妹相差4歲，妹妹今年高中一年級，兩人從小就很親密，加上姊姊喜歡欺負他們兩個弟妹，促使他和妹妹感情更密切，「每次妹妹被欺負都會來找我抱抱，要不然就是要我抱著她才肯睡覺，久而久之就變成了習慣，我自己也很喜歡這種感覺」，直到日前被媽媽撞個正著，當場發飆大罵他是「禽獸」，他才開始思考和妹妹一起抱著睡覺真的不正常嗎？

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▲睡覺（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO很有信心自己不會擦槍走火。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO透露，每次他和妹妹一起睡都會「起生理反應」，「我早上起來或是被我妹摩擦時，會稍微翹起來，但還是會克制不碰到她」，不過妹妹並不在意，「她說她一直都知道我會有反應，但她並不討厭也不在乎，更不想要我跟她分開睡」，曾經下定決心要分房睡，但看到妹妹哭紅雙眼就又不忍心，「雖然這樣很自私，但請再讓我任性一下，我到了大三也要搬出去住了，我們只剩這半年可以這樣，所以以後我們也無法一起睡，也不會發生你們想像中的事情。」

網友一面倒認為該分房睡了，兩人過度依賴彼此可能會變成病態，「這個年紀是真的應該要有明確的身體界線了」、「不管你妹是不是也喜歡，如果你會產生慾望，還是堅持繼續抱的話，你媽說的可能就有道理了」、「不管你能不能克制，心裡有念頭就已經不對了，停止吧」、「男女還是要有界限啦，就算是家人也一樣，為了你們也為了你們的伴侶，加油努力改過來吧。」

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