「怕哥哥沒人顧」她持刀插進胞兄頭部再輕生　狠女獲救下場曝

▲兄妹吵架後，妹妹趁哥哥熟睡持刀狂捅，隨後輕生。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一對兄妹在父母離世後相互扶持，但去年11月底，兄妹倆因細故發生爭執，妹妹打算尋短一了百了，但她又擔心自己死後沒人可以照顧哥哥，因此在輕生前持刀走進哥哥房間，趁其熟睡狂捅頭、胸等部位，見哥哥滿身是血後再輕生，所幸最後兄妹倆都被救活，日前這名妹妹的下場出爐。

據了解，兄妹倆都罹患精神疾病，平時互相扶持，但在去年因細故發生爭執後，妹妹萌生「想跟父母團聚」的念頭，但她在輕生前，又擔心哥哥會沒人照顧，竟自作主張要先送哥哥上路！

去年11月20日晚間，妹妹持剪刀捅向正在睡覺的哥哥，第一刀插進胸口後，哥哥痛苦大叫並轉身，但妹妹一不做二不休，接連朝頭部、背部狂捅，導致哥哥腦、胸、臉、後背等多處撕裂傷，還有氣血胸、氣腦、顱股骨折等傷害。妹妹犯案後隨即輕生，並向獲報員警表示：「我已經幹掉哥哥了，不要救我，讓我去找爸爸媽媽」。

員警聽完立即上樓查看，並協助兄妹送醫，所幸最後兩人皆獲救。事後妹妹坦承犯案態度良好，但她之前曾有情緒失控而傷人的案例，如今又犯下重罪，檢方依殺人未遂罪起訴，並請法院量處適當之刑。

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