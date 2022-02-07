童星「棄影從雪」奪冬奧單板滑雪銀牌　1800度5周轉體創得牌紀錄

▲大陸選手蘇翊鳴拿下冬奧單板滑雪障礙技巧賽銀牌。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸冬奧選手蘇翊鳴今（7）日在單板滑雪坡面障礙技巧賽中奪下銀牌，成為大陸選手在冬奧單板滑雪項目中首位獲得獎牌的選手。即將年滿18歲的蘇翊鳴不僅是為滑雪高手，長相帥氣的他還曾經是一名「童星」，演出過《智取威虎山》、《狼殿下》等賣座電影。

▲蘇翊鳴2021年曾奪得滑雪世界杯美國站單板滑雪大跳台項目冠軍。（圖／翻攝央視）

《北青體育》報導，第一跳，蘇翊鳴做了兩個1620的連接動作，第一次參加冬奧會的蘇翊鳴，用輕鬆的心態開了個好頭。第二輪滑行，蘇翊鳴在道具區有所加強，仍然是他最具個性的前空翻接續動作。進入跳台區，三周1440，內轉1620，最後大跳台，蘇翊鳴五周旋轉，1800度翻轉動作後穩穩落地，得到了蘇翊鳴最高的88.70分。至此，蘇翊鳴鎖定自己人生中最重要的一枚冬奧會獎牌。

▲蘇翊鳴在電影《智取威虎山》中飾演小栓子。（圖／翻攝央視）

隨著蘇翊鳴在冬奧賽場上的傑出表現，外界也回憶起他的童星身份。10歲時的蘇翊鳴是導演徐克執導的經典電影《智取威虎山》中飾演小栓子的演員。此外，他也曾與肖戰、王大陸在《狼殿下》中共同演出，再加上《北京人在北京》、《生逢燦爛的日子》及《林海雪原》等作品，每一部電影都讓外界留下深刻印象。

其中，蘇翊鳴在《智取威虎山》中飾演的小栓子，還一度留下「怕你們攆不上」的經典台詞。而他在電影裡的雪地演出，也是憑藉著自身對冰雪運動的天賦所呈現出來的。

首次在冬奧賽場上亮相的蘇翊鳴即將於18日年滿18歲，已經拿下一面銀牌的他也將在14日參加最拿手的單板滑雪大跳台賽事。據了解，蘇翊鳴曾在2021年12月舉行的滑雪世界杯美國站上勇奪冠軍，冬奧賽場上的金牌，或將成為他送給自己滿18歲的最佳生日禮物。