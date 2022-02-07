廣告小妹扯林志玲找代孕！台大仁醫「15字點破」：只記得她的善良

▲台大名醫施景中發文力挺。（圖／翻攝自廣告小妹、施景中臉書）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣第一名模林志玲歷經漫長求子過程，終於迎來好消息，卻遭網紅廣告小妹發文暗指找代理孕母，引發網路熱議。連台大婦產科名醫施景中都罕見發文提及此話題，以「她如何生產，那是她和先生自己的事」15字表達看法，表示自己只會記得林志玲的善良。

廣告小妹在看到林志玲47歲高齡產子的新聞後，隨即發文寫道：「我只想點破一件事。論低調懷孕生子，林依晨也很低調。對比林依晨，你就會發現貓膩在哪裡。」此番言論引起不少網友批評，連鄉民女神qn及律師李怡貞都砲轟她精神錯亂、質疑她獻上祝福有這麼難？

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大知名婦產科醫師施景中，昨日凌晨也在臉書發文提及這樁熱門話題，「最近有人在談論第一名模高齡生子的事，其實她如何生產，那是她和先生自己的事，也沒妨礙到別人。」他說，他只會記得林志玲的善良、還有為台大兒童醫院做了多少事「希望下次她會再到我們醫院、安慰那些生病的小朋友們。」

事實上，施景中也曾發文大讚林志玲的善行，像是2017年她捐贈一台貴重儀器給醫院，還曾多次到兒童醫院給小朋友加油打氣，為兒童醫療付出的心意感動人心。施景中大讚她：「林志玲高富美加上心地善良，熱心公益，又捐錢做慈善，2000多年後，孔子當年對富人的期許，似乎還比不上志玲姐姐現在正在做的。」