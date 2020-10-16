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台力爆發　金蓬萊臺菜獨家上架《有無外送》

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▲▼ 信義房屋有無外送。

▲《有無外送》以深耕在地、精耕社區為策略，用差異化方式提供優質的外送服務給用戶美食。（圖／ETtoday資料照）

消費中心／綜合報導

信義房屋旗下的《有無外送》，是首間本土美食外送平台，2016年於天母發跡，當地商圈皆以實際行動支持，現在連續三年摘下米其林一星的金蓬萊臺菜餐廳更用獨家上架方式力挺《有無外送》，另外還有忠誠牛肉麵、二子山拉麵部屋…等在地知名店家，均以獨家上架方式與《有無外送》合作，比起跨國連鎖知名品牌，《有無外送》在店家合作上更著重當地社區口碑餐館。

《有無外送》以深耕在地、精耕社區為策略，用差異化方式提供優質的外送服務給用戶，希望讓更多在地的好店家被看見，《有無外送》副總經理陳正釗表示：「天母商圈區域有其獨特性，分散的住宅區環繞著各式獨特餐廳的同時，用餐上卻不如其他區域來的便捷。特殊地理環境成為餐點外送服務的破口，讓服務能快速切入，因此不可否認此區域的含金量極高，我們十分重視此區發展，希冀能將其成功模式複製並針對各區特性加以調整。」

▲▼ 信義房屋有無外送。

目前共有十家天母知名餐廳，在《有無外送》獨家上架，其中最知名的就是連三年摘米其林一星榮耀的金蓬萊遵古台菜，創立於民國39年至今已超過一甲子，傳承至今的金蓬萊堅守北投酒家菜口味並提升食材用料和選擇。第三代接班者兼主廚陳博璿當初對餐廳過於投入甚至差點失去性命，餐廳經理陳莉莉表示，店內的排骨酥，除了用秘密醬料醃製一晚，隔夜更以不同油溫炸兩次外，為使排骨酥口感一致，精準控制每隻肋排長度在六至八公分內，陳莉莉強調「這種排骨酥，只在金蓬萊吃得到！」。

另外，網友聲稱吃一碗抵兩碗，霸王級別的忠誠牛肉麵，每到用餐時間就可看到民眾大排長龍，在台灣推崇高CP值用餐主義氛圍下，忠誠牛肉麵讓老饕們皆臣服於制霸級別肉塊與獨家紅燒湯頭裡，所以即使店面外觀乍看樸實無華，但早已俘虜在地人味蕾而累積的口碑實力，使得時常有聞名而來的饕客們於晚上六點多至餐館想一飽口福，卻碰上售完撲空而倍感惋惜。

以獨家八字碗雙拼料理擄獲天母人心的二子山拉麵部屋，讓消費者兩種享受一次滿足，一邊盛著咬下香鬆酥脆的豬排飯；另一邊裝著接地氣口味的日本拉麵；拉麵品項更是豐富，供應六種湯頭使其多元，而人氣最高的拉麵不外乎以奶油拉麵為首，以及獲愛辣一族青睞的地獄拉麵。除正餐外，受網友高度討論即是看似不起眼的日式炸豆腐，因使用嫩豆腐料理，使其外酥內嫩，配上柴魚醬汁是當店小菜的明星商品之一。

除上述餐廳外，更有多間餐廳以獨家上架行動支持《有無外送》：小菠蘿早餐店(士東店/天北店)、LA PASTA天母店、紅瓦厝懷舊風味餐坊、一品山西刀削麵、塗姆埔里小吃、鎮記小館、洪樓等。對於美食外送平台而言，除了提升平台知名度、善用消費者資料數據與控管旗下外送員外，要能在這場競爭激烈的餐飲科技角力中拔得頭籌，店家餐點力絕對在這場戰爭中有著舉足輕重的份量。《有無外送》希望能用專屬的品牌競爭力，在外送角逐戰中給顧客更優質的服務。

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