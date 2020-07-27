抽金門四日旅、烤雞一年份　聯合51家餐廳天母美食祭開跑了

▲德州美墨炸雞。（圖／爆肝護士提供）

記者黃士原／台北報導

往年廣受台北老饕們歡迎的「天母美食祭」，今年因應疫情關係擴大舉行，並更名為「爆肝護士美食祭」，美食地圖由台北市天母跨越至新北市樹林，今年總計有51間風格不同的餐廳一同參與，吃美食還有機會抽金門四日旅、品牌鍋具、家電、住宿券、烤雞一年份等，總價值高達百萬。

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▲此次參與美食祭盛會的餐廳包含了10家早午餐餐廳。（圖／爆肝護士提供）

此次參與美食祭盛會的餐廳包含了早午餐、傳統的台式料理、國人喜愛的日式料理、異國美食，還有充滿幸福滋味的甜點下午茶、炸雞等 51間風格不同的高品質餐廳，活動特別的部分結合了健身與美容業者，在每張抽獎券上都有QR code 兌換碼，消費者只要消費（不限金額）就可以得到一張集點卡，並且得到一次免費健身和臉部深層保養的體驗機會，到5個區域的店家集滿點數就可以抽獎，進而鼓勵消費者認識各區域的店家美食。

▲日式料理店「秘方」的餐點。（圖／爆肝護士提供）

美食祭參與店家中，早午餐餐廳有10家店，日式餐廳有8家，甜點、下午茶、餐酒館餐廳也有10家，台菜、小吃和火鍋餐廳有12家，異國料理餐廳也有11家，其中有開店半年就以日式鮮魚定食爆紅的金龍，天母必吃甜點店甜典16號，網友最愛的德州美墨炸雞，以及米其林必比登推介的女娘的店等。