超靚女車評開頻道實測「特斯拉」　自曝環島挑戰驚魂記

記者黃宥寧／台北報導

車評界越來越多女生，論專業度也不亞於男生！有在follow特斯拉相關影片的人，對個子嬌小可愛的Echo應該不陌生，她以口條清晰活潑方式介紹特斯拉外觀、內裝到電池續航力等，不但親自花時間實測且拍影片分享，也讓對特斯拉陌生的人，看了她的影片都能快速了解這輛車的性能，打破「女生不懂車，只會裝裝可愛賣賣萌」的刻板印象。

▲外表嬌小可愛的Echo因為自己開特斯拉，也開了個人YouTube頻道專門介紹特斯拉。（圖／Echo提供）

▼2020年女性領有汽車駕照累積人數為6百多萬，男性為8百多萬。（圖／行政院性別平等會）

「過去是有家庭才擁有車，但車在現今時代不再是奢侈品了，女性購車比例也逐漸變高」，Echo以前衛角度說出這段話。她認為，女生擁有汽車駕照比例越來越高，那就會需要女性提供使用者體驗和意見，畢竟男生使用角度與女生還是有些異處。

2年前Ehco買了特斯拉，她發現這不僅僅是一輛代步車，更是一輛好玩的車。因為特斯拉擁有「OTA」軟體更新（線上軟體更新）開特斯拉就像開一輛智慧型大手機，車子時常帶給車主新驚喜，進行更新，也讓她覺得這輛車是永遠充滿新鮮感，也就是因為「新鮮感」讓她決定在正職工作之餘花時間拍影片讓更多人了解電動車。

Ehco頻道因為拍攝風格專業又活潑，吸引許多對電動車感到好奇的人，也有許多粉絲會在影片底下留言「我沒買車不會開車的人看了都想買了」、「介紹的很專業」等回饋。

她提到，現在的人對於電動車接受度還不是那麼高，而「里程焦慮」這塊時常讓想買電動車的人會因此卻步，於是她時常開自己的Model 3實測續航力。Echo也提到有次挑戰12小時環島「只充一次電」（充飽100%為449公里），從宜蘭出發到花蓮、台東再返程從宜蘭到汐止一路到高雄，中間因差點沒電險叫拖車，還好最後有驚無險。

▼Echo以實測特斯拉里程數累積不少觀影粉絲。（圖／Echo提供）

Ehco也直言，拍攝影片一開始的困難來自，一般世俗觀念會認為「女生不懂車、不專業，只會裝裝可愛賣賣萌」，就算真的要拍影片，也會不知所云，她也認為除了了解車子本身規則，最重要就是去不斷去試車，不管是開山路、環島等等，透過這樣一次又一次測試，才能說服觀看影片的每一個人，也唯有親自試過，才有辦法回答別人提出的疑問。

最後她希望，能透過頻道小小影響力，讓更多的人深入了解電動車，解除大家對電動車的里程焦慮或者一些觀念上的誤會，讓更多人願意入手電動車，如此一來，積沙成塔，台灣的空氣應該會好一些。