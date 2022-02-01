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全台最大電動車充電站在這裡　負責人親曝建置辛酸

▲▼ 特斯拉 。（圖／簡大哥提供）

▲簡大哥為特斯拉車主，他發現從台中到台南中間路程都沒有充電站，於是起心動念在嘉義設超充站。（圖／簡大哥提供）

記者黃宥寧／嘉義報導

電動車在台灣佔比越來越多，但充電站卻供不應求！全台最大特斯拉充電站則在「嘉義水牛」，單一個站點多達17支特斯拉充電座，及2座供保時捷充電。而首位擁有超級充電站的，是56歲的簡大哥，他接受《東森新媒體ETtoday》專訪，娓娓道出建設超充站背後重重困難。

長相相當老實的簡大哥年輕時從事營造業及建設業，對工程相關非常熟稔。6年前他訂了一台特斯拉Model 3，結果卻發現開車從台中到台南中間卻完全沒有充電站，於是起心動念決定設一個充電站方便所有車友充電。

「說時容易做時難」簡大哥笑著表示，要設一個充電站真的沒有想像中簡單，他也覺得光憑一個人力量恐怕無法實踐，於是他聯繫新日化工公司董事長，請他去投標，得標後便邀請一起建置充電站，但建設過程也都由簡大哥來處理。

▼嘉義水牛特斯拉充電站。（圖／簡大哥提供）

▲▼ 特斯拉 。（圖／簡大哥提供）

簡大哥詳細告訴記者，有了坪數夠大的土地後，接著要跟台灣特斯拉汽車（台特）做聯繫，但要台特點頭，得滿足3項條件，1：將土地無償提供使用10年、2：24小時開放的化妝室、3：土地約200坪，最後向台電申請用電，整個流程跑完至少得經過快1年的時間。

簡大哥希望可以服務長途的旅客，於是所設的每一座都是快速充電。充電樁又有分為Ac交流電及Dc直流快充，而這個充電站又分類為工業用電，工業用電又採「三相四線制」供電，對於早期做營建的簡大哥而言，完全得心應手，很快就理解整個流程。

簡大哥也不諱言表示，目前充電站的設置，總體上最困難是，電車目前數量沒有很多，充電的數量尖離峰差異很大，所以不容易經營，除非將電力的部分交給台特自行去負擔，那他屬於業者就只剩下賺停車費、清潔費，以及人流、就是服務客人吃喝的獲利機會。

因此，設一個充電站實質上是賺不到錢，他也提到美國及歐盟目前政府都還是利用預算補貼業者設立快速充電站，據他了解，台灣除了特斯拉跟保時捷之外，都不願意在本身公司與修理場之外，裝設快速充電機，因為在他們眼界裡，目前這是沒有利潤可圖，因此也將充電站這項工作歸給政府。

▼簡大哥看著車友們前來充電，在他心中是一種無法言喻的踏實感 。（圖／簡大哥提供）

▲▼ 特斯拉 。（圖／簡大哥提供）

至於，設立一個充電站要花多少錢？簡大哥則微微笑了笑說，因為牽涉到場域的大小，充電機數量的多寡，以及與汽車公司或是第三方充電業者的合作方式，這真的非常非常的複雜，但他認為，要讓環境變好，適時的付出，比金錢或是其它事都還要來得重要，因此，他也將把推廣電動車當作是後半輩子的使命。

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