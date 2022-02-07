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非洲人、歐洲人與台灣人比賽「刮刮樂」　怒砸4萬獎金曝光！

▲▼臺灣尋奇砸重本買了4萬元的刮刮樂，比賽誰能刮出最多獎金。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲臺灣尋奇砸重本買了4萬元的刮刮樂，比賽誰能刮出最多獎金。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

記者林彥臣／綜合報導

台彩在過年期間都會推出春節限定的刮刮樂遊戲，YouTube頻道「臺灣尋奇」也很應景的拍攝一集「刮出最多獎金」的比賽，這集節目同時也曝光了如果砸重本「買4萬元的刮刮樂」，最後會回收多少獎金。

▲▼臺灣尋奇砸重本買了4萬元的刮刮樂，比賽誰能刮出最多獎金。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

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▲除了4個人比賽之外，場外的工作人員也下注誰的手氣最好。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

這集節目分別由台俄混血兒 Inna、台德混血兒唄姬、來自非洲甘比亞的黑龍、台女露西（Lucy）比賽誰的手氣最好，可以刮到最多的獎金，4個人經由猜拳決定選彩券順序，每張彩券售價2000元，每人自選5張，也就是說4位參賽者手中都有總價10000元的彩券。

除了4位參賽者比賽誰可以刮出最多獎金之外，鏡頭外的工作人員也可以下注，誰有最好的手氣，可以刮出最多的獎金。

▲▼臺灣尋奇砸重本買了4萬元的刮刮樂，比賽誰能刮出最多獎金。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲手氣最差的是Inna，只刮到2000元的獎金。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

最後Inna只刮到2000元獎金，賠本8000元，唄姬刮到7000元獎金，賠本3000元，露西也是刮到7000，賠本3000元，黑龍刮到8000元獎金，賠本2000元。也就是說「臺灣尋奇」這一集花了4萬元買刮刮樂，結果則是賠本16000元。

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