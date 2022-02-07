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獨／黑心房仲+前屋主聯手隱瞞　正妹落購屋陷阱：市府選擇性執法　

▲W女投訴購入內湖區某華廈頂樓公寓、頂加物件、黑心房仲保證是合法既成違建、但事後她向市府查詢發現是列管違建，畢生積蓄恐化為烏有。（圖／記者張君豪攝）

▲W女投訴購入內湖區某華廈頂樓公寓、頂加物件，房仲保證是合法既成違建，但事後她向市府查詢發現是列管違建，畢生積蓄恐化為烏有。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪／台北報導

任職外商公司總監的W小姐購買內湖區電梯華廈孝親房，卻因此陷入購屋噩夢，房仲、前屋主原本拍胸保證頂樓加蓋屬於「老舊合法既成違建」，事實上早就遭檢舉列管，喬遷後雇裝潢公司進行漏水防治施工又發生漏水問題，遭鄰居怒告竊盜、贓物等罪；最離譜的是原本列管的老舊違建，居然在鄰居天天檢舉下變成新增違建，必須限期拆除，且建管處無視她針對此事提出行政訴訟仍在進行仍要求限拆，有侵害民眾權益之嫌。

更讓Ｗ小姐匪夷所思的是，前任屋主不僅在頂樓開設宮廟辦事，居住10多年未遭鄰居檢舉控告，黑心房仲業者在她簽約買屋時，簽約購屋的房屋檢核表亦載明是合法既成違建，不曾被檢舉、列管報拆；直到W小姐入住遭檢舉後向台北市府都發局建管處調閱相關資料，才發現所購房屋的頂樓加蓋部分，早在1994年遭市府工務局會勘列管，房仲和前任屋主扯謊涉嫌隱匿上述事實，只求成交脫手讓她陷入拆屋陷阱。

▲W女投訴購入內湖區某華廈頂樓公寓、頂加物件、黑心房仲保證是合法既成違建、但事後她向市府查詢發現是列管違建，畢生積蓄恐化為烏有。（圖／記者張君豪攝）

此外，台北市政府都發局針對該違建勘查認定也頗有爭議，北市工務局曾在1994年對該違建進行會勘，並在2021年進行第二次會勘，認定二次會勘違建面積與第一次不符、認定是二次加蓋的新違建，但市府在1994年會勘報告，認定「該違建面積約60平方米」但測繪平面圖上卻是8X8應為64平方米、市府二次會勘認為面積有增建，根本就是當年初測面積計算錯誤所致，且W小姐購屋後僅依對既成違建施行防漏工程，並無增建情事。

且根據市政府工務局第二次會勘紀錄，會勘人員僅以目視就認定該違建高度從2.5米增加了20公分變成2.7米，且兩次測量方式都是目測，更離譜的是投訴人購入華廈的隔壁頂樓也是同期頂加，該大樓低樓層也均有擴張面積的違建事實，但整棟大樓只有她的頂加遭市府都發局盯上，讓人質疑市政府根本就是選擇性執法。

市政府都發局在去年6月以行政處分要求W小姐限期拆除該頂加，女屋主向市府提出訴願後，市政府未請當事人說明、提供證據情況下就駁回W女訴願，甚至女屋主自行找律師提起行政訴訟、都發局無視行政法庭尚未進行審理就逕行排拆。

目前W女透過律師致函台北市政府提出上述質疑，這起黑心房仲賣列管頂加爭議案件、違建認定部分進入行政法庭審理，台北市府去年12月初改決定從善如流暫時緩拆，將待行政訴訟結果出爐決定是否報拆。

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