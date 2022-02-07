獨／正妹購屋孝親成噩夢！房仲保證頂加合法...1年後收預拆通知

記者張君豪／台北報導

北市一名正妹外商公司總監，因顧慮母親膝蓋退化無法爬樓梯、父親老邁體能衰退，基於孝親考量在2019年12月斥資1900萬元在內湖區康寧路購買一華廈7樓公寓，規劃7樓公寓可供父母居住，她因為單身有飼養寵物，可以住在該物件的頂加空間，未料簽約交屋後竟是惡夢的開始。

▲W女投訴購入內湖區某華廈頂樓公寓、頂加物件、黑心房仲保證是合法既成違建、但事後她向市府查詢發現是列管違建，畢生積蓄恐化為烏有。（圖／記者張君豪攝，下同）

原來房仲業者及前任屋主保證的頂加是舊既存違建「不會拆」純屬謊言，她搬入後不斷遭鄰居檢舉，頂加也火速遭北市建管處公告牌拆，讓她求助無門。

外商高階主管W小姐投訴，購入該華廈後，因為屋齡超過30年、頂加及公寓漏水嚴重，她便外聘裝潢師父進行漏水工程防治，結果施工品質不佳，工人挖牆造成她住屋樓下鄰居天花板也開始漏水，W小姐請裝潢公司監工出面處理，未料與鄰居間衝突越演越烈。

鄰居頻頻抱怨W小姐處理沒有誠意，希望她賠償漏水損失，W小姐允諾在合理範圍內願意盡力賠償，結果鄰居卻要求簽下和解書，載明「以後鄰居家中漏水、都需W小姐全權負責維修賠償」、「樓下有任何漏水停電疑慮，都可派工到她家進行檢查確認漏水問題」。

Ｗ小姐顧慮，家中雙親老邁、自己也是女生，擔心簽下和解書後鄰居可隨時來她家「查看漏水情況」，不平等條約讓她相當害怕，向鄰居反映能否協調和解內容，但對方揚言對她漏水維修不當施工追訴民刑事責任，Ｗ女從自己職場工作經驗判斷「和解書根本無限上綱、我無法接受」，並質疑：畢竟現居公寓是超過30年老屋、如果外牆、公共管線漏水也要算在我頭上嗎？

▲W女投訴購屋、黑心房仲保證是合法既成違建、但事後她向市府查詢發現是列管違建，她也遭鄰居控告贓物、竊盜等罪。（圖／記者張君豪攝）

雙方和解破局，該鄰居直接到內湖警分局對W女提告竊盜、贓物等罪，W小姐接獲警方通知赴警分局接受警方偵訊，她滿頭霧水到場詢問警員「我何時觸犯竊盜、贓物罪？」警員頻頻對她致歉說，「你鄰居認為你買公寓的七樓頂加是贓物，你買了這個贓物、竊盜了鄰居頂樓空間」，讓W小姐覺得匪夷所思。

W女抱屈說：她購屋時，因前任屋主強調住了10多年從來沒有問題，前屋主也未曾遭鄰居提告，甚至黑心房仲業務在介紹看屋到簽約時，均強調該頂加物件是既成違建「從來沒有被檢舉、報拆列管紀錄」，她才斥資1900萬元購買。

未料交屋後因防水施工問題，和解破裂後不但鄰居對她提告竊盜、贓物等罪，2021年市府建管處也發出違建預拆通知單，她向市政府建管處查詢，這才發現所購頂加早在1994年就遭北市工務局會勘列管，W女驚覺遭到前屋主、黑心房仲所騙，已對兩人提告詐欺、民事違約等告訴，並向市府都發局提出行政訴訟，捍衛自己的權益。

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