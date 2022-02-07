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買車前必看！從出廠年份到保險　達人道破產業真面貌

▲越來越多人會選擇線上投保，不僅方便快速，像是國泰產險官網還提供投保小幫手服務，對於新手還有方案推薦功能，可以擁有自己真正需要的商品投保建議。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

試算只需三步驟，手機即可隨算隨保！

記者蒲世芸／採訪報導

【影音新聞廣編稿】

根據美國汽車估價機構KBB在2021年3月公布資料，一般轎車出廠5年後的新車，價值會下降至剛出廠價值的41%，相同比較條件，豪華車則是會降至33%。因此許多車商到了年底，就會著急將今年出產的車輛售出，為的就是避免影響到隔年價值。

▲▼年底買車潮有故事！從出廠年份到保險　達人道破產業真面貌

▲車子出廠後價值就會急遽下降。（圖／國泰產險提供）

ETtoday車雲資深記者尚恩提到，「要注意的是就算你很急著買車，交車時一定要和業務核對清楚車子的出廠日期、引擎號碼、里程數等，還有一定要檢查車身有沒有受損」

▲▼年底買車潮有故事！從出廠年份到保險　達人道破產業真面貌。（圖／記者劉亮亨攝）

▲交車時出廠日期、引擎號碼、里程數核對確認不可少。（圖／記者劉亮亨攝）

而購入新車時，選擇真正符合自己的需求險種也是重要關鍵。車雲資深記者尚恩進一步補充，「舉例來說，如果你剛買的新車被別人撞到，如果有車體險的話，就能在完成報案流程後，讓愛車進廠先進行維修，至於後續的責任釐清和求償問題，就可以請保險公司一同協助處理。」

▲▼年底買車潮有故事！從出廠年份到保險　達人道破產業真面貌。

▲甲式保障範圍包括一般車碰車事故和不明車損。（圖／國泰產險提供）

車體險又有分為甲、乙、丙式。甲式保障範圍包含一般車碰車事故和不明車損，幾乎都有包含，因此常將汽車停在戶外的車主，或是汽車價值較高的情況下，都會傾向選擇甲式。而甲和乙式主要相差在不明車損的部分，而乙式比較適合開車新手，或是常在車流量大時段行車的駕駛。丙式則只針對車碰車事故，因此保費也相對較低。

如果擦撞事故中有千萬超跑，若有第三人責任險超額險幫助，千萬賠償金就可避免獨自承擔。另外現在也有越來越多人選擇直接在線上投保，國泰產險官網不僅提供線上投保服務，對新手還有方案推薦與投保小幫手功能，提供個人化的商品投保建議，讓有需要民眾可以更快、更精準掌握。

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