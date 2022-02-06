女足30年最接近世界盃的一次　蘇貞昌下令：返台專機安排要最舒適

▲中華女足對上越南，蘇育萱進球。（圖／中華足協）



記者陶本和／台北報導

中華女足6日出戰2022印度女子亞洲盃附加賽對決越南，不過可惜最終中華女足以1比2不敵對手。對此，行政院長蘇貞昌表示，這是台灣足球30年來最接近世界盃的一年，他也已要求，在返程專機上要提供球員們最舒適安全的安排，也讓確診的球員們能盡快回到台灣。

中華女足在亞洲盃歷經當地疫情，晉級8強後和菲律賓鏖戰至PK，可惜一球之差落敗，又發生7名主力檢測陽性無法排上名單，不過在附加賽的首戰靠著小將們奮力表現，蘇育萱梅開二度、陳英惠的自由球世界波進球，仍以3比0擊敗泰國。

因此，今天只要踢平越南就能搶下2023紐澳女子世界盃的門票。不過，最終中華女足以1比2不敵對手。

對此，蘇貞昌傍晚透過臉書表示，今年是台灣足球30年來最接近世界盃的一年，台灣女子國家隊在六名球員無法上場的情況下，仍然與越南纏鬥到最後，她們的奮戰精神，已經感動了每個國人。

蘇貞昌說，今天的比賽很可惜，但回到台灣短暫休息後繼續備戰，明年的附加賽仍有機會拚進世界盃，讓我們繼續為台灣選手加油。他強調，已經請指揮中心和教育部，在專機上提供球員們最舒適安全的安排，也讓確診的球員們能盡快回到台灣的土地上，接受政府的照顧。