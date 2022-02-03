陳時中2022不缺席？　蔡上機曝1線索：對上侯友宜有一搏機會

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022年底地方大選腳步逼近，因防疫擁有高知名度和聲量的衛福部長陳時中，被綠營視為問鼎六都市長的熱門人選。命理師蔡上機接受《ETtoday東森新媒體》訪問時預測，陳時中新年運勢有利站在第一陣線攻城掠地，從生肖角度分析，若是屬蛇的陳時中對上屬雞的新北市長侯友宜，將是一場硬戰大廝殺，但仍有一搏的機會。

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday東森新媒體》在農曆春節前訪問蔡上機，點評包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、陳時中、國民黨主席朱立倫、侯友宜、高雄市前市長韓國瑜等人的新年運勢，將在本周陸續刊登。

蔡上機分析，陳時中出生於1953年，生肖屬蛇，且是在冬至過後出生，2022年對他來說，有利於站在第一陣線，大刀闊斧，攻城掠地，建功立業；如參選六都市長，是有廝殺的勇氣和戰力，也將帶起一股強大的聲勢，對於2022年的六都之戰，的確是一名難得的戰將。

不過，蔡上機指出，雖然陳時中有機會代表民進黨參選六都的角逐，如成為候選人，是有一戰求勝的契機，但仍要看各黨屆時的候選人群，是對上那些人，才能真正定勝負，倘若陳選擇新北市，應該可以明確的，是對上現任市長侯友宜，將必是一場硬戰大廝殺，「從兩人的生肖這點來看，在2022這年份，陳的生肖是有剋制到侯的生肖，所以還是有一搏的機會。」

此外，擔任閣揆超過3年的蘇貞昌，自2019年1月14日回任行政院長後，早已在今年1月初成為民選後在任最久的行政院長，任內挺過萊豬開放、非洲豬瘟、太魯閣號事件、疫情、四大公投、缺電危機等，可說是「關關難過，關關過」。蔡上機預測，2022年執政當局恐有失錯的機會，如施政真有失錯，行政院長的角色，加上蘇貞昌屬豬的運勢，必受牽連拖累，也將首當其衝，有可能成為擔當政治責任的負責者，成為執政政府或總統的替罪羔羊。

蔡上機指出，今年不排除因執政政府，有施政失錯的事件，導致蘇貞昌需負起政治責任而下台的可能性，如真面臨下臺，也可能會是突發其來、意想不到，在非常迅速而無法預料、緩衝準備、措手不及之下下台。

▼命理老師蔡上機。（圖／記者林敬旻攝）