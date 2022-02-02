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立陶宛蘭姆酒開賣　12間酒廠「1小時完售」

▲▼立陶宛深色蘭姆酒。（圖／取自游錫堃臉書）

▲立陶宛深色蘭姆酒。（圖／取自游錫堃臉書）

文／中央社

台酒購入遭中國拒收立陶宛2萬400瓶深色蘭姆酒，繼日前全家預購秒殺後，2月1日大年初一台酒12間觀光酒廠上午9時30分開賣，不到1小時就完售。台酒董事長丁彥哲表示，為了讓更多人擁有，現場每人限購1瓶。

丁彥哲今天接受中央社記者訪問時表示，今天大年初一12間觀光酒廠一大早就吸引民眾大排長龍，現場以發號碼牌的方式，每人限量一瓶，上架開賣不到一小時，都已經完售，「台灣鄉親真的很可愛，說要用新台幣給他下架」。

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丁彥哲說，原本預計首批年前趕工出貨6000瓶，配送到全省既有的各大通路，也已趕在年前配送完成，並且在包材廠全力支援下增加到9000多瓶；丁彥哲說，他也要求團體大宗訂單延到年後交貨，優先讓民眾購買，至於剩下的近萬瓶將在年後配送到各大通路，民眾屆時可在各通路購買。

由於深色蘭姆酒二波上架均造成熱銷，台酒將進一步評估長期合作的新商機，丁彥哲表示，原本就有在接洽，短期單批次的銷售跟長期合作是不同的，市場反應度外也要進一步進行新品項及通路等的評估，已經請對方提供更多主力產品資訊。

立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂銷往中國，後因立國與台灣深化關係並互設辦事處，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，18日晚間運抵基隆港。

▼台酒義氣相挺，採購立陶宛蘭姆酒。（圖／記者林淑慧攝）

▲▼台酒公司採購立陶宛蘭姆酒，董事長丁彥哲（圖右）今（22）日親赴貨櫃碼頭視察同仁開倉並重新貼標。（圖／記者林淑慧攝）。（圖／記者林淑慧攝）

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