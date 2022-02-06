冬奧隔離伙食太差！女選手餓到哭　國際奧會急滅火「我們會負責」

▲俄國選手瓦斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）飛抵北京參加冬奧時確診，發文抱怨隔離餐太難吃。（圖／翻攝自Instagram／vasnetsova.lera）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯一名冬奧女選手確診後在北京飯店隔離，提供的伙食不僅份量少，菜色更是難吃到令人難以下嚥，她不禁發文說自己「餓到每天都在哭」。對此，國際奧會（IOC）回應，目前正在處理選手的相關投訴，將確保隔離中的運動員能有更乾淨的環境、更好的伙食，「這是我們必須解決的問題，是一種責任」。

根據美聯社報導，俄國冬季兩項（Biathlon）選手瓦斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）3日在Instagram發文抱怨，已連續5天三餐都拿到「難吃的伙食」，便當裡的義大利麵沒有調味，帶骨肉排分量少又烤焦，沒有任何綠色蔬菜。她說自己大多是吃麵充飢，因為其他菜色難吃到「吞不下去」，還說「我實在太餓了」、「胃很痛」、「我每天都在哭」。

國際奧會負責北京冬奧的執行長杜比（Christophe Dubi）聲明，目前他們正在處理有關篩檢陽性的運動員們，針對隔離條件所提出的投訴，並努力確保選手能有整潔的房間、更好的伙食與訓練設備，「這些正是我們必須解決的問題，是一種義務、一種責任，我們須確保這些期望能被滿足。」

此前，不只一名選手對隔離條件有所埋怨，德國隊也稱這種環境對運動員來說是不合理的，房間應該更大、更乾淨。報導補充，這次北京冬奧的旅行泡泡已有363人驗出確診。另外，瓦斯內佐娃在她的「便當抱怨文」引起外界關注後，現已將Instagram關閉為私人帳號。

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