收假日北部偏冷！明「開工日」白天氣溫短暫回升　晚起鋒過各地轉雨

▲明天開工日，天氣風險公司分析白天氣溫會有些回升，晚間起各地都轉有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者黃士原／台北報導

今天就是年假最後一天了，清晨大陸冷氣團持續影響，各地清晨出現10至13度的顯著低溫，至於明天開工日，天氣風險公司分析白天氣溫會有些回升，但受到鋒面逐漸靠近，晚間起各地都轉有短暫陣雨，中西部要留意有短時較大雨勢發生，甚至有些雷雨機會。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天晨間受到冷氣團影響，各地清晨普遍都還是有10至13度的低溫出現，而白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫方面雖然都較昨日有些回升，預估北台灣高溫15-19度，仍有些偏冷，中南部高溫20-24度，則較溫暖，不過夜晚清晨各地都還是要留意低溫，仍有機會來到10-14度。除了北部依舊偏冷外，中南部也要留意輻射冷卻效應帶來的低溫，要多加注意這種早晚溫差大且有晨霧的情況。而降雨方面，大多都侷限於北海岸至東半部，其餘各地都還算穩定天氣。

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▲對於未來一週天氣概述，林孝儒表示，開工日晚間至週二上半天各地天氣都較不穩定，要留意降雨。（圖／記者林敬旻攝）

對於未來一週天氣，林孝儒表示，開工日晚間至週二上半天各地天氣都較不穩定，要留意降雨；週三至週五北部及東半部天氣偏陰陰涼涼，依舊有些迎風地形降雨，中南部則轉晴、但日夜溫差大；週末各地天氣較穩定都有放晴機會，但下週日下半天再有些變動性。

明天開工日的白天，林孝儒表示，氣溫會有些回升，高溫普遍都可以回到20-25度，不過接下來要注意的是，週一白天起鋒面將逐漸靠近至中國沿海，預期從週一晚間到週二上半天掠過臺灣，因此預期這段期間各地都轉有短暫陣雨，其中西部要留意有短時較大雨勢發生，甚至有些雷雨機會。下週二白天起隨著鋒面遠離，各地降雨會逐漸減緩，中南部又再度轉晴，不過北部到東半部多少還是有些降雨影響。但後續很快的在下週日下半天，可能又再度有道鋒面逐漸通過台灣，各地再轉雨的機會。

而氣溫方面，林孝儒表示，下週二鋒面過後，另一波東北季風再度增強影響，北部至東北部氣溫再度轉涼下滑約14至19度，中南部冷空氣影響較小，普遍高溫都可以在20度以上，不過由於天氣較晴朗，局部沿海空曠至近山平地晨間低溫則可以探至13至15度，仍要留意日夜溫差大的情況。而到了下週五至下週末，東北季風減弱後，各地氣溫才再度明顯回升，天氣較穩定，甚至週六起北部至東半部也將有放晴機會。