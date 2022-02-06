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洪秀柱會見汪洋同聲反獨促統　許智傑譴責：根本是內奸行為

▲▼ 2022.2.5汪洋會見洪秀柱 。（圖／翻攝）

▲中國全國政協主席汪洋會見前國民黨主席洪秀柱 。（圖／翻攝新華社）

記者林銘翰／台北報導

中國全國政協主席汪洋5日會見前國民黨主席洪秀柱，重申在堅持一中原則與「九二共識」的基礎上，願與台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係相關問題展開民主協商，尋求社會共識。民進黨立委許智傑批評，這樣的行為根本就是內奸，國民黨如果充耳不聞，人民也會用選票唾棄。

根據《新華社》報導，汪洋向前往出席北京冬奧會開幕的洪秀柱表示，「台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會，是中華兒女共襄冬奧盛舉、共享民族榮光的生動體現。我們共同祝願台灣冰雪運動健兒如虎添翼、勇創佳績，也希望參與志願服務的台灣學生展示青春風采、留下美好回憶」。

對此，許智傑6日受訪時表示，有些人人窮志不窮，有些人則是人窮志短，洪秀柱恐怕是屬於後者，在台灣政壇已經被淘汰，便急著到中國找舞台、抱中國大腿，會見汪洋呼應中國國家主席習近平的反獨促統主張。

許智傑質疑，這樣的行為根本就是內奸的行為，陸委會應該嚴查有沒有違反《兩岸人民關係條例》，國民黨也應該出來表態，洪秀柱加速兩岸統一大業主張，是不是也是國民黨的主張，以及是否有符合前總統蔣經國的反共路線。

許智傑也說，國民黨如果充耳不聞、不表態，人民也會用選票唾棄這些「政治界的黃安」。

洪秀柱表示，很高興受邀赴北京冬奧會開幕式，並指「中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席」，2022年兩岸關係面臨許多變數與挑戰，「期望兩岸同胞在反『獨』促統目標上繼續奮進，推動兩岸關係和平發展，迎接兩岸融合的春天，加速兩岸和平統一大業」。

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